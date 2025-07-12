Папа богопосвяченим: думати про місію масштабно, Бог любить усіх

Приймаючи в Кастель-Ґандольфо учасників генеральних капітул різних інституцій богопосвяченого життя, Лев XIV закликав їх розширювати горизонти своєї місії та служіння.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Щоб розпізнання під час капітули спонукало мислити масштабно, як унікальні елементи картини, що перевищує нас та залучає у проекти, які виходять за межі наших очікувань – у задум спасіння, в рамках якого Бог хоче наново привести все людство до Себе. Таке побажання Папа Лев XIV залишив учасникам генеральних капітул восьми інститутів богопосвяченого життя, приймаючи їх у суботу, 12 липня 2025 р., на внутрішньому подвір’ї Апостольського палацу у Кастель-Ґандольфо.

(@Vatican Media)

Різні прояви єдиної дійсності любові

Вітаючи богопосвячених осіб у літній резиденції, де він проводить період літнього відпочинку, Святіший Отець зауважив, що вони зібралися для того, щоб «молитися, дискутувати та разом замислитися над тим», чого Господь вимагає на майбутнє, зберігаючи спадок різних харизм, які Святий Дух залишив для збудування Церкви.

«Ваші відповідні інститути втілюють взаємодоповнюючі аспекти життя і діяльності всього Божого люду: жертвування себе в єдності з Христовою Жертвою, місію ad gentes, оберігання й передавання любові до Церкви, виховання і навчання молоді. Це різні шляхи, якими в харизматичній формі виражається єдина і вічна дійсність, що їх усіх надихає: любов Бога до людства», – мовив Папа, додаючи, що час капітули для кожного згромадження є нагодою в світлі визначених ракурсів «переосмислити отриману спадщину, щоб оновити та актуалізувати її зміст».

Цінність спільноти

За словами Наступника святого Петра, учасники капітул обрали напрямними для роздумів такі фундаментальні елементи як оновлення автентичного місіонерського духа, наслідування почуттів Христа, вкорінення надії в Бозі, підтримка в серці полум’я Святого Духа, сприяння мирові, дбання про душпастирську співвідповідальність у місцевих Церквах. «Об'єднати та згадати їх тут усі разом у цей час допомагає нам осягнути багатство нашого перебування у спільноті, особливо як богопосвячених чоловіків і жінок, які беруть участь у тій самій дивовижній пригоді “ближчого слідування за Христом”», – сказав Лев XIV, цитуючи Катехизм Католицької Церкви та запросивши разом просити в Господа благодаті бути слухняними до голосу Його Духа, без допомоги Якого «ми навіть не знаємо, про що слід простити».