Папа профспілкам: докладати зусилля для будування мирних суспільств

Папа Лев XIV надіслав через Державного Секретаря Святого Престолу вітальну телеграму учасникам національного конгресу Італійської конфедерації робітничих профспілок, наголошуючи на важливості будування якомога людянішого порядку суспільних взаємин.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Святіший Отець, висловлюючи сподівання, що цей важливий симпозіум стане спонукою для оновлення зусиль з метою поглиблення усвідомлення серед усіх соціальної відповідальності, нагадує, що “ми ніколи не повинні втрачати з поля зору спільну мету – робити внесок у цю trаnquillitas ordinis, тобто спокій порядку, як його визначив святий Августин (De Citate Dei), та сприяти більш гуманному порядку суспільних взаємин, а також мирним і справедливим суспільствам, які служать цілісному людському розвиткові та благу людського роду” (Послання учасникам AI for Good Summit, 10 липня 2025)», – читаємо у телеграмі, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав від імені Папи Лева XIV, учасникам ХХ Національного конгресу Італійської конфедерації робітничих профспілок, який 16 липня 2025 року розпочався у Римі на тему «Сміливість участі».

У посланні на імʼя Генеральної секретарки конфедерації Даніели Фумароли зазначається, що Святіший Отець, вітаючи організаторів, доповідачів й учасників, високо цінує їхні зусилля на цьому важливому етапі діяльності їхнього згуртування, запевняє їх у молитовній пам’яті та охоче уділяє Апостольське благословення.