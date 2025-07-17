Папа профспілкам: докладати зусилля для будування мирних суспільств
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
«Святіший Отець, висловлюючи сподівання, що цей важливий симпозіум стане спонукою для оновлення зусиль з метою поглиблення усвідомлення серед усіх соціальної відповідальності, нагадує, що “ми ніколи не повинні втрачати з поля зору спільну мету – робити внесок у цю trаnquillitas ordinis, тобто спокій порядку, як його визначив святий Августин (De Citate Dei), та сприяти більш гуманному порядку суспільних взаємин, а також мирним і справедливим суспільствам, які служать цілісному людському розвиткові та благу людського роду” (Послання учасникам AI for Good Summit, 10 липня 2025)», – читаємо у телеграмі, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав від імені Папи Лева XIV, учасникам ХХ Національного конгресу Італійської конфедерації робітничих профспілок, який 16 липня 2025 року розпочався у Римі на тему «Сміливість участі».
У посланні на імʼя Генеральної секретарки конфедерації Даніели Фумароли зазначається, що Святіший Отець, вітаючи організаторів, доповідачів й учасників, високо цінує їхні зусилля на цьому важливому етапі діяльності їхнього згуртування, запевняє їх у молитовній пам’яті та охоче уділяє Апостольське благословення.