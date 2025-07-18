Папа зателефонував латинському Єрусалимському патріарху

Папа Лев XIV провів телефонну розмову з Блаженнішим Пʼєрбаттістою Піццабаллою, який разом з православним патріархом Теофілом ІІІ відвідав Газу, доставляючи гуманітарну допомогу після обстрілу єдиної католицької парафії в Секторі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

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«Настав час припинити цю бійню». Папа Лев XIV зателефонував латинському Патріархові Єрусалиму кардиналу П'єрбаттісті Піццабаллі, який разом з православним Патріархом Єрусалиму Теофілом III прибув до Гази з сотнями тонн гуманітарної допомоги наступного дня після обстрілу ізраїльтянами єдиної католицької парафії в секторі, в результаті якого загинуло троє і було поранено 11 осіб, в тому числі і парох о. Ґабріель Романеллі.

«Безпосередньо на кордоні з Газою, коли ми з греко-православним Патріархом і нашою делегацією їхали в Газу з візитом солідарності до парафії, до родин загиблих і до всієї громади, нам зателефонував Святіший Отець Папа Лев XIV, щоб висловити свою близькість, свою прихильність, свою молитву, свою підтримку, а також свій намір зробити все можливе для того, щоб досягти не тільки припинення вогню, але й припинення цієї трагедії», – розповів кардинал Піццабалла в коментарі для ватиканських медіа, додаючи:

«Папа Лев неодноразово повторював, що настав час припинити цю бійню, що те, що сталося, є невиправданим, і потрібно зробити все можливе, щоб більше не було жертв. Від імені Латинського Патріархату, а також від імені всіх Церков Святої Землі, ми хочемо подякувати Його Святості за цю близькість, за молитви, в яких ми були завірені ще раніше, а також запевняємо його, від імені всієї громади Гази, братів і сестер, священників, богопосвячених осіб, у наших молитвах і вдячності Святішому Отцеві».

Як повідомив латинський Єрусалимський патріархат, кардинал Пʼєрбаттіста Піццабалла, разом з православним патріархом Теофілом ІІІ, прибули вранці, 18 липня 2025 р., до Гази з церковною делегацією, щоб зустрітися з місцевою християнською громадою, висловити співчуття та солідарність. Метою є також особисто оцінити гуманітарні й душпастирські потреби, щоб спрямувати належним чином церковну підтримку. Як зазначається у комюніке, на прохання латинського патріархату та за співпраці з гуманітарними партнерами погоджено доставку допомоги не лише для християнської громади, але й для якомога більшої кількості сімей.