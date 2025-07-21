Папа Лев XIV провів телефонну розмову з Президентом Палестини

Під час розмови Папа повторив свій заклик до повного дотримання міжнародного гуманітарного права та не допускати невибіркового застосування сили та примусового переміщення населення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У понеділок, 21 липня 2025 р., вранці, Папа Лев XIV отримав телефонний дзвінок від Махмуда Аббаса, Президента Палестини. Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

В повідомленні зазначається, що розмова стосувалася поточної ситуації в Газі та спалахів насильства на Західному березі Йордану. Під час розмови Святіший Отець поновив заклик до повного дотримання міжнародного гуманітарного права, наголошуючи на обов’язкові захищати цивільне населення та місця культу та на забороні невибіркового застосування сили й примусового переміщення населення. Беручи до уваги трагічну гуманітарну ситуацію, було наголошено на невідкладності надання допомоги тим, хто найбільше потерпає від наслідків конфлікту, а також на забезпеченні належного доступу гуманітарної допомоги.

Насамкінець, Святіший Отець згадав про 10-ту річницю Всеохоплюючої Угоди між Святим Престолом та Державою Палестина, підписаної 26 червня 2015 р., яка набула чинності 2 січня 2016 року.