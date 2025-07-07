Папа Лев XIV перебуває у Кастель-Ґандольфо

Як зазначив речник Апостольської Столиці, Святіший Отець радіє з можливості продовжити свою діяльність у настільки прекрасному місці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Розпочався двотижневий період відпочинку Папи Лева XIV, який він проведе в літній резиденції Римських Архиєреїв у Кастель-Ґандольфо, містечку, розташованому біля вулканічного озера Албано приблизно двадцять пʼять кілометрів на південь від Риму.

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Святіший Отець прибув до Кастель Ґандольфо приблизно о 17:00 в неділю, 6 липня 2025 року. Він зупинився не в Апостольському палаці, де тепер діє музей, а у віллі «Барберіні», що входить до комплексу літньої резиденції та відома своїм великим парком. Папу привітала група місцевих мешканців разом з міським головою, єпископом Албано та місцевими душпастирями. Увійшовши до вілли, Лев XIV привітав та поблагословив зібраних на дорозі перед нею з балкону.

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Першим прилюдним актом у цій місцевості за участю Папи буде Свята Меса на парафії Сан-Томмазо-да-Вілланова, яку Лев XIV відслужить у неділю, 13 липня, після чого на площі перед Апостольським палацом очолить молитву «Ангел Господній». Після молитви «Ангел Господній» у неділю 20 липня він повернеться до Ватикану.

Ввечері Директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні повідомив, що мав нагоду коротко поспілкуватися з Папою після його прибуття: «Він підтвердив, що йому приємно перебувати в Кастель-Ґандольфо, що він вдячний за можливість зустрітися з людьми в найближчі дні і водночас продовжити свою діяльність у такому прекрасному місці».