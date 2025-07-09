Папа прийняв у Кастель-Ґандольфо Президента України

Як інформує пресслужба Святого Престолу, Святіший Отець висловив біль з приводу жертв та поновив свої молитви і близькість до українського народу, підтримуючи кожні зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У середу, 9 липня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у резиденції в Кастель-Ґандольфо Президента України Володимира Зеленського, який цими днями перебуває з візитом у Римі з нагоди четвертої Міжнародної конференції з відновлення України. Як зазначається у повідомленні пресслужби Святого Престолу, вони обговорили війну, що триває, та нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру.

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«Під час щирої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого шляху до припинення бойових дій. Святіший Отець висловив біль з приводу жертв та поновив свої молитви і близькість до українського народу, підтримуючи кожні зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень», – читаємо в комюніке за підсумками зустрічі, яке завершується ствердженням про те, що Святіший Отець знову підтвердив готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів.