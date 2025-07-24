Папа прийняв у Ватикані Президента Алжиру

Під час переговорів у Державному Секретаріаті йшлося про різні аспекти життя Церкви в країні, відбувся обмін думками щодо геополітичної ситуації, наголошуючи на важливості міжрелігійного діалогу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У четвер, 24 липня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Президента Алжирської Народної Демократичної Республіки Абдельмаджида Теббуне, який опісля зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, якого супроводжував монсеньйор Даніель Пахо, Заступник Секретаря з питань багатосторонніх відносин стосунків у Відділі Державного Секретаріату в справах стосунків з державами і міжнародними організаціями.

У повідомленні Ватиканської пресслужби за підсумками зустрічі зазначається, що під час щирих переговорів у Державному Секретаріаті було підкреслено важливість добрих дипломатичних стосунків, які існують між Святим Престолом та Алжиром. Було також обговорено деякі аспекти життя Церкви в цій країні. Під час розмови йшлося також про сучасну геополітичну ситуацію, як тек теж про важливість міжрелігійного діалогу та культурної співпраці для побудови миру і братерства у світі.