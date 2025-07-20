Папа: служіння і слухання не протиставні, обидва вимагають зусиль і зречень

Проповідуючи під час Святої Меси в катедральному соборі Албано, Папа Лев XIV, висвітлюючи приклад праотця Авраама, та Ісусових друзів Марти й Марії вказав на те, що слухання і служіння – це два взаємно доповнюючі ставлення, якими ми можемо відкритися в житті на благословенну присутність Господа.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Як служіння, так і слухання не завжди даються легко, обоє вимагають зусиль і здатності до зречень», – зауважив Папа Лев XIV, провідуючи під час Святої Меси в катедральному соборі містечка Албано, розташованого поруч з Кастель-Ґандольфо, де він проводить період літнього відпочинку в літній резиденції Римських Архиєреїв. У неділю, 20 липня 2025 р., він пішки прибув до храму, вітаючись з мешканцями та туристами, які зібралися на вулицях уздовж його маршруту. Варто зауважив, що як кардинал-єпископ, Роберт Превост мав титул саме приміської дієцезії Албано. Читання цього дня розповідали про гостинність, що стала відправною точкою для роздумів, якими поділився Папа.

Бог обирає гостинність, щоб звіщати благодать

У першому читанні прозвучала розповідь про те, як Авраам прийняв трьох подорожніх чоловіків у своєму наметі в найспекотніший момент дня. Авраам, що сидів при вході до намету, розпізнавши в них Божу присутність, підвівся, побіг їм назустріч, доземно вклонився і запросив перепочити: таким чином, як зауважив проповідник, полуденна нерухомість наповняється жестами любові. І коли Авраам на ногах, Бог звіщає найпрекраснішу звістку, якої той міг сподіватися: що він матиме сина від похилої віком дружини.

«Динаміка цієї зустрічі може дати нам привід для роздумів: Бог обирає шлях гостинності, щоб зустрітися з Сарою та Авраамом і сповістити їм про їхню плідність, якої вони так прагнули і на яку вже не сподівалися. Після багатьох моментів благодаті, в яких Він уже відвідував їх, Він повертається, щоб постукати в їхні двері, просячи про прийняття і довіру. І літнє подружжя відповідає позитивно, ще не знаючи, що на них чекає. Вони впізнають у таємничих відвідувачах Його благословення, Його присутність. Вони пропонують Йому те, що мають: їжу, товариство, служіння, тінь дерева. Від Нього вони отримують обітницю нового життя і нащадків», – зазначив Лев XIV.

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Служіння та слухання – два обличчя гостинності

Переходячи до євангельського уривка, в якому розповідалося про те, як Ісус гостював у домі Марти й Марії, Папа звернув увагу на те, що й тут проявляється схожа дія Бога. Господь не є незнайомцем, перебуває в домі друзів, а атмосфера є святковою. Одна сестра клопочеться про прийняття, друга – присвятила час слуханню. Й на нарікання першої Ісус відповів заохоченням цінувати слухання. «Однак було б неправильно розглядати ці два підходи як протиставлені один одному, так само як і порівнювати заслуги цих двох жінок. Служіння і слухання, по суті, є двома вимірами-близнюками гостинності», – сказав він.

Підтримувати у взаємообміні культуру миру

Святіший Отець пояснив, що якщо важливо, щоб ми переживали нашу віру в конкретності діяння та у вірності виконанні обов’язків, відповідно до стану й покликання, фундаментальним є мати за відправну точку для цього роздуми над Божим словом і увагу до того, що Святий Дух підказує нашому серцю, а для цього потрібні моменти тиші та молитви. «Це вимір християнського життя, який ми особливо потребуємо відновити сьогодні, як особисту та суспільну цінність, а також як пророчий знак для нашого часу», – підкреслив Папа, зауваживши, що для цього слушною нагодою може стати літній період, а тому заохотив використати ті дні, коли є трохи більше вільного часу, як на те, щоб зосередитися й роздумувати, так і на те, щоб зустрічатися одні з одними, відвідувати одні одних, виявити одні одним увагу та піклування. «Таким чином, у солідарності, ділячись вірою і життям, ми сприятимемо культурі миру, допомагаючи тим, хто навколо нас, долати розколи і ворожість та будувати сопричастя: між людьми, між народами, між релігіями», – додав він.

(ANSA)

Спосіб відкритися на благословення присутність

Як зазначив далі Лев XIV, це вимагає зусиль. Як служіння, так і слухання не даються легко, обоє вимагають здатності для зречення. Чи йдеться про батьків, які піклуються про родину, чи про дітей, які стараються відповісти на їхні зусилля, чи про ситуації, коли доводиться мати справу з протилежними думками, пробачити того, хто помиляється, опікуватися хворим, втішити засмученого. «Але тільки так, такими зусиллями, будується щось добре в житті, тільки так народжуються і зростають справжні і міцні стосунки між людьми, і тільки так знизу, з повсякденності, зростає, поширюється і переживається присутність Божого Царства», – сказав Папа, навівши слова святого Августина, який, коментуючи євангельську розповідь про Марту й Марію, що вони уособлюють теперішнє і майбутнє життя.

«Авраам, Марта і Марія сьогодні нагадують нам саме про це: що слухання і служіння – це два взаємно доповнюючі ставлення, якими ми можемо відкритися в житті на благословенну присутність Господа. Їхній приклад заохочує нас поєднувати в наших днях споглядання і дію, відпочинок і зусилля, спокій і старанність, з мудрістю і рівновагою, завжди маючи за мірило милосердну любов Ісуса, за світло – Його Слово і за джерело сили – Його благодать, яка підтримує нас понад наші власні можливості», – підсумував Святіший Отець.