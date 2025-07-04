Папа перевірив приготування у Кастель-Ґандольфо до свого переїзду

У четвер пополудні Папа відвідав містечко, де розташована літня резиденції Римських Архиєреїв, в якій він від наступної неділі проведе двотижневу відпустку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Пополудні 3 липня 2025 р., Папа Лев XIV здійснив візит до Кастель-Ґандольфо з метою перевірити стан робіт за кілька днів до переїзду до Вілли Барберіні в «Селищі Laudato Si’», що на території літньої резиденції Римських Архиєреїв. Про це повідомила пресслужба Святого Престолу. Нагадаємо, що Папа в неділю, 6 липня, переїде в містечко, розташоване за 25 кілометрів від Риму, для відпочинку, що триватиме до 20 липня.

Протягом зазначеного періоду Святіший Отець відслужить дві прилюдні Святі Меси – в парафіяльному храмі та в катедральному соборі Албано – та двічі очолить проказування молитви «Ангел Господній» на площі Свободи, що перед Апостольським палацом.

29 травня Папа Лев XIV вже відвідував Кастель-Ґандольфо, щоб оглянути «Селище Laudato si’» – освітній проект, який Папа Франциск створений у 2023 році на території літньої папської резиденції як простір для навчання на теми піклування про спільний дім, приклад тієї «інтегральної екології», що лежить в основі однойменної енцикліки, опублікованої десять років тому. З цієї нагоди Лев XIV також відвідав Апостольський палац, який Папа Франциск з 2016 року перетворив на музейний комплекс, відкритий для відвідувачів.