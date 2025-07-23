Папа повернувся у Ватикан: завершився відпочинок у Кастель-Ґандольфо

Біля воріт Вілли Барберіні, яка на 16 днів стала його домом, Папа Лев XIV поспілкувався із журналістами, які поставили деякі запитання щодо актуальних міжнародних подій.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Tiziana Campisi - Ватикан

Ввечері, 22 липня 2025 р., перед 21:00, Папа Лев XIV повернуся до Ватикану після понад двотижневого відпочинку в літній резиденції у Кастель-Ґандольфо. Перед від’їздом з Вілли Барберіні, де він провів 16 днів, які включали також робочі зустрічі та прилюдні богослужіння, Святіший Отець привітався з людьми, які зібралися біля воріт, а також відповів на кілька запитань присутніх журналістів. Нагадаємо, що 9 липня Папа прийняв у Віллі Барберіні Президента України Володимира Зеленського.

Щодо можливості поїхати в місця страждань, такі як Сектор Гази, Папа Лев XIV пояснив, що «є багато місць», куди він особисто «також хотів би поїхати, але це не обов'язково є формулою для пошуку відповіді». «Радше, – сказав він, – ми повинні заохочувати всіх облишити зброю, як і всю ту торгівлю, яка стоїть за кожною війною. Дуже часто через контрабанду зброї люди стають лише інструментами без цінностей. На цьому ми повинні наполягати постійно: на гідності кожної людини, християнина, мусульманина, представника кожної релігії. Ми всі діти Божі, створені на образ Божий. Тож ми й надалі підтримуватимемо ці зусилля».

Говорячи про своє перебування в Кастель-Ґандольфо, Папа зазначив, що воно пройшло дуже добре, що він повернеться до Кастель-Ґандольфо і що він дуже задоволений тим прийомом, який йому надали. «Я зміг трохи змінити атмосферу», – сказав він, уточнивши, що це була «робоча відпустка», під час якої він «ніколи не переставав стежити» за поточними подіями, а також мав можливість прийняти і поговорити по телефону з деякими главами держав, що «було важливим». «Слава Богу, що голос Церкви все ще важливий. Ми продовжуємо старатися сприяти миру», – мовив Лев XIV.