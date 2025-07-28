Папа французьким скаутам: не переставайте віри, що кращий світ можливий

Папа Лев XIV надіслав послання учасникам великого чотириденного зʼїзду французьких скаутів, який від 24 до 28 липня 2025 р. відбував у Жамвілі, й під час якого деякі з них прийняли таїнство Миропомазання. Зустріч була присвячена екологічним викликам.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Скаути, призвичаєні жити в контакті з природою, можуть стати прикладом для всіх нас у той час, як ми покликані уважно прислухатися до волання створіння. Про це пише Папа Лев XIV у своєму посланні французьким скаутам, які від 24 до 28 липня 2025 р. зібралися у Жамвілі на свою велику зустріч, метою якої, серед іншого, є замислитися над побудовою справедливішого та більш сталого світу. «Переживаючи яскравий та спільний період ігор, дискусій та роздумів про соціальні та екологічні проблеми, ви хочете зробити свій внесок у захист навколишнього середовища та зміцнити свої зусилля заради спільного блага», – зазначає Святіший Отець, висловивши схвалення цій ініціативі, яка виявляє прагнення «стати дійовими особами змін».

Знайти орієнтири

«Сьогодні ми заохочені уважно прислухатися до крику створіння. Цей нагальний виклик стосується всього людства, якому Бог довірив своє створіння. Перед обличчям дедалі більшої шкоди, завданої довкіллю, наше сумління стоїть перед серйозними викликами. Забруднення і зміна клімату, втрата біорізноманіття, погіршення життя і соціальна деградація, глобальна нерівність, нестача питної води і доступу до енергії для багатьох верств населення – все це вимагає від усіх екологічного виховання, щоб змінити порядок речей», – пише Папа, підкреслюючи, що такі зустрічі допомагають чинити розпізнання для того, щоб знайти орієнтири для збереження нашого спільного дому, тим більше, що йдеться про молодь, про людей, «сповнених ідеями та ентузіазмом».

Бачити по-великому

У цьому контексті Лев XIV підкреслює, що «покора, дух служіння та глибокі взаємини з Христом» допомагають вкоренити християнські цінності, бо «лише внутрішнє навернення уможливлює зміну звичок і ментальності». За його словами, скаути, призвичаєні жити серед природи, що спонукає їх ставитися з пошаною до створіння, причиняється до того, що вони «можуть багато чого запропонувати суспільству своїм стилем життя». «Дорогі скаути, будьте амбасадорами братерства та миру у своїх середовищах життя. Ви походите з різних культурних традицій та різних соціальних контекстів, у вас різні характери та різний вік. Ви контактуєте з дорослими і похилими віком. Це багатство, перевага, яка дозволяє вам бачити речі масштабно і мислити про умиротворений світ зі зброєю християнина, якою є віра, правда, справедливість, Євангеліє миру», – пише Святіший Отець.

Посвячені свідчити

Покликаючись на той факт, що чимало з учасників зустрічі приймають таїнство Конфірмації, Папа нагадав, що у ньому вони отримують повноту дарів Святого Духа, «божественну присутність, яка провадить, просвічує та втішає на дорозі віри». «Тепер ви посвячені, вам доручено свідчити свою віру у світі, бути агентами змін і надії в суспільстві. У цьому полягає відповідальність активного Христового учня, відданого звіщенню Євангелія та любові до ближнього. Однак все це можливо лише завдяки життю в молитві та дружбі з Богом», – підкреслює Лев XIV, заохочуючи скаутів не переставати вірити в кращий світ і в прихід справжньої цивілізації любові.