Папа учасникам Асамблеї Піттсбурзької митрополії: нагода зростати в єдності

Папа Лев XIV під час аудієнції з нагоди Ювілей Східних Католицьких Церков 14 травня 2025 року (@VATICAN MEDIA)

У посланні до учасників чергової Асамблеї Піттсбурзької митрополії візантійського обряду в США, що відбувається що два роки, Папа Лев XIV подякував за свідчення їхніх попередників, «які будували живі візантійські громади в Північній Америці серед різних викликів та невизначеності».

Світлана Духович – Ватикан

У суботу, 19 липня 2025 р., Папа Лев XIV надіслав послання учасникам чергової Асамблеї Піттсбурзької митрополії візантійського обряду (США), яку скликав Митрополит Архиєпископ Вільям Скурла та Рада Єпископів. Асамблея проходить від 16 до 20 липня 2025 р. у церкві Пречистої Діви Марії у місті Вайтінґ, штат Індіана.

«Ваша Асамблея, що проходить під гаслом “Прийдіте, поклонімося і припадім до Христа”, пропонує цінну можливість зростати в єдності та підтвердити свою відданість Господу, – читаємо у посланні Святішого Отця. –Через літургійні богослужіння, молитовні роздуми та братерський діалог ви, безсумнівно, відновите своє вірне свідчення Христа та поглибите звіщення Євангелія в багатій традиції Візантійських Католицьких Церков».

Єпископ Риму зазначив, що участь духовенства, богопосвячених осіб та мирян, а також представників Екзархату Торонто та Дикастерії у справах Східних Церков є видимим знаком сопричастя в Церкві. «Я дякую за свідчення ваших попередників, які будували живі візантійські громади в Північній Америці серед різних викликів та невизначеності. Їхні зусилля знаходять продовження у вашому відважному прийнятті душпастирського оновлення, яке ґрунтується на вірності вашій спадщині», – пише Папа.

Святіший Отець запевнив учасників асамблеї у своїй духовній близькості, ввірив їх заступництву Пресвятої Богородиці, а також уділив їм Апостольське благословення.