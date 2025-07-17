Тайвань: Папа молиться за постраждалих від тайфуну й надсилає допомогу

Святіший Отець поінформований про наслідки стихійного лиха й доручив Апостольській елемозінерії надати підтримку постраждалим.

Vatican News

Папа Лев XIV був поінформований про жертви і збитки, завдані населенню Тайваню тайфуном «Данас», який останніми днями обрушився на острівні райони, «молитися за тих, хто постраждав», і попросив Апостольську елемозінарію «вислати конкретну допомогу населенню». Про це журналістам повідомив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

Тропічний циклон, що обрушився на узбережжя Тайваню, залишив по собі численні руйнування. Підтверджено загибель двох людей, а понад 500 отримали поранення, багато з них постраждали від уламків і обвалення будівель або потрапили в дорожньо-транспортні пригоди, коли тайфун пролітав повз них. За попередніми оцінками, понад 3 тисячі людей було евакуйовано.