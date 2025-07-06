Папа привітав «Оглядач вулиці» з триріччям: голос безголосих

Складаючи вітання учасникам ініціативи, яку колектив «L’Osservatore Romano» здійснює разом з так званими людьми вулиці, Папа Лев XIV наголошує на важливості альтернативного погляду на дійсність, який розвіює стереотипи та упередження.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В урочистість святих апостолів Петра і Павла три роки тому побачив світ перший випуск «Оглядача вулиці» (L’Osservatore di Strada), ініціативи Дикастерії у справах комунікації, присвяченої людям вулиці. Часопис задуманий, насамперед, як газета, що готується разом з бідними, даючи можливість самовиразитися тим, хто має талант у писанні текстів, малюванні та графіці, або ж просто історію, щоб розповісти, чи думку, щоб висловити. Спеціальний щомісячний додаток до часопису «L’Osservatore Romano» виходить у першу неділю місяця, газету розповсюджують на площі Святого Петра в контексті проказування молитви «Ангел Господній».

З нагоди третьої річниці колектив часопису привітав Папа Лев XIV. У вітальному посланні, оприлюдненому напередодні першої неділі липня, він складає свою подяку всім тих, хто протягом трьох років розвиває цю «невелику, але значущу» ініціативу, головними дійовими особами якої, за словами Папи Франциска, є найостанніші.

«Саме ви своїми талантами сприяєте створенню цієї унікальної газети, і саме ви щонеділі безкоштовно розповсюджуєте її серед паломників, присутніх на площі, супроводжуючи своєю ненав'язливою присутністю Папу перед і після проказування молитви “Ангел Господній”. Ваша робота важлива, бо вона допомагає нам пам'ятати, що світ потрібно бачити також з вулиці, маючи сміливість змінити перспективу, руйнуючи стереотипи та умовності, які часто заважають нам бачити по-справжньому і глибше, а також чути голос тих, хто не має голосу. Тож вітаю вас і бажаю відваги! Прямуймо вперед, разом, з упевненістю, надалі несучи в місто людей також моменти Божого міста, дякую!» – пише Святіший Отець, побажавши головним дійовим особам часопису постійного Господнього супроводу, а всім нам – уміти розпізнавати в них Божу присутність. «Ваше співчуття і ваша смиренність є цінним даром для всіх нас. Ваша надія, навіть у скрутних обставинах, є прикладом для Церкви і для світу. Дякую», – підсумовує Лев XIV.