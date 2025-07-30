Папа: молюся за християн, яких переслідують. Долати конфлікти через дипломатію

Наприкінці загальної аудієнції Папа знову висловив глибокий смуток з приводу терористичного нападу на парафію в Команді, що Демократичній Республіці Конго. Пригадуючи про 50-ту річницю підписання Гельсінського заключного акту, Папа закликав продовжувати діалог і посилювати співпрацю.

Світлана Духович – Ватикан

У традиційному зверненні до вірних наприкінці загальної аудієнції у середу, 30 липня 2025 р., Папа Лев XIV ще раз висловив глибокий смуток з приводу жорстокого терористичного нападу, що стався в ніч з 26 на 27 липня в місті Команда, що на сході Демократичної Республіки Конго, де понад сорок християн було вбито в церкві під час молитовного чування та у своїх домівках. «Ввіряючи жертви Божому милосердю, я молюся за поранених і за християн, які в усьому світі надалі страждають від насильства і переслідувань», – наголосив Святіший Отець, закликавши «всіх, хто несе відповідальність на місцевому та міжнародному рівнях, співпрацювати для запобігання подібних трагедій».

Єпископ Риму пригадав також 50-у річницю підписання Гельсінського заключного акту, що припадає на 1 серпня. Ця подія, зазначив Папа, ознаменувала відновлення інтересу до прав людини, з особливою увагою до релігійної свободи, яка вважалася однією з архітектури співпраці, що зароджувалася. «Сьогодні, як ніколи раніше, необхідно зберігати дух Гельсінкі: наполегливо продовжувати діалог, зміцнювати співпрацю та робити дипломатію пріоритетним шляхом для запобігання та вирішення конфліктів», – наголосив він.