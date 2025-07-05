Папа молоді та вчителям: Бог створив нас для конкретної місії

Приймаючи на аудієнції у Ватикані вчителів католицьких шкіл Ірландії, Великобританії, Уельсу та Шотландії, а також молодь з Копенгагенської дієцезії, Святіший Отець заохотив їх бути відкритими, щоб дозволити Божій благодаті зміцнити віру в Ісуса Христа та ділитися цим даром з іншими.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

В суботу, 5 липня 2025 року, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані вчителів католицьких шкіл Ірландії, Великобританії, Уельсу та Шотландії, а також молодь з Копенгагенської дієцезії, які прибули до Риму з нагоди Ювілейного року зазначивши, що цей рік присвячений богословській чесноті надії.

Вічне Місто – особливий дім для християн

Святіший Отець підкреслив, що учасники прощі ідуть «слідами незліченних паломників з різних країн, які протягом століть здійснюють те саме паломництво до Риму, до “Вічного Міста”». Він розповів, що «Рим завжди був особливим домом для християн, адже це місце, де апостоли Петро і Павло дали найвище свідчення своєї любові до Ісуса, віддавши своє життя як мученики». Наступник святого Петра, побажав, щоб, «відвідуючи різні святі місця, вони черпали натхнення і надію з глибокого прикладу того, як святі і мученики наслідували Христа». «Паломництво відіграє важливу роль у нашому житті віри, адже воно відриває нас від наших домівок і повсякденної рутини та дає нам час і простір для глибшої зустрічі з Богом», – підкреслив Папа, додавши, що «такі моменти завжди допомагають нам зростати, бо через них Святий Дух делікатно формує нас, щоб ми все більше уподібнювалися до розуму і серця Ісуса Христа».

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Вміти слухати власне серце

Єпископ Риму пригадав присутнім, що «Бог створив кожного з них з певною метою і місією в цьому житті» та заохотив «скористатися цією нагодою для слухання, для молитви, щоб виразніше почути Божий голос, який кличе кожного у глибині їхніх сердець». Папа додав, що ми часто втрачаємо здатність слухати, по-справжньому слухати. «Ми слухаємо музику, наші вуха постійно наповнені всіляким цифровим потоком, але іноді ми забуваємо слухати власне серце, а саме в нашому серці Бог промовляє до нас, Бог кличе нас і запрошує нас краще пізнати Його і жити в Його любові», – промовив він та запросив, щоб через слухання «бути відкритими, щоб дозволити Божій благодаті зміцнити вашу віру в Ісуса (пор. Кол 2,7), щоб могти з більшою готовністю ділитися цим даром з іншими».

Бути прикладом для молоді

Звертаючись до вчителів Святіший Отець наголосив, що сказане до молоді однаковою мірою стосується і їх, особливо з огляду на їхню важливу роль у формуванні сучасної молоді. Адже, за словами Папи, вони будуть дивитися на вчителів як на взірець життя та віри. «Вони будуть дивитися на вас, особливо на те, як ви навчаєте і як ви живете», – сказав Єпископ Риму. Він висловив сподіваюся, що вчителі щоденно «плекатимуть свої стосунки з Христом, який дає нам взірець усякого автентичного навчання (пор. Мт 7,28), щоб, у свою чергу, вони могли скеровувати та заохочувати тих, хто довірений їхній опіці, слідувати за Христом у власному житті».

Паломництво має приносити плоди

Лев XIV заохотив, щоб після повернення додому пам’ятати, що паломництво не закінчується, воно переносить свій фокус на щоденне «паломництво учнівства». «Ми всі є паломниками і завжди будемо паломниками, йдучи за Господом і шукаючи шлях, який є справді нашим у житті», – сказав Святіший Отець, запевнивши, що якщо вони будуть вірними, «завжди довіряючи Божому милосердю, досвід цього паломництва буде продовжувати приносити плоди протягом усього їхнього життя» (пор. Ів 15,16).