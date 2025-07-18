Папа Лев XIV провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю зателефонував Папі Леву XIV після того, як католицька церква Пресвятої Родини в Газі зазнала обстрілів. Папа вчергове висловив свою стурбованість «драматичною гуманітарною ситуацією» в секторі і вказав на нагальність захисту місць культу і всіх людей в Палестині та Ізраїлі.

Vatican News

У пʼятницю, 18 липня 2025 р., вранці Папа Лев XIV у своїй резиденції в Кастель-Ґандольфо отримав телефонний дзвінок від Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, «після вчорашньої військової атаки ізраїльської армії, яка завдала удару по церкві Пресвятої Родини в Газі, спричинивши загибель трьох осіб і поранення інших, в тому числі і важкі». Про це повідомляється в комюніке прес-служби Святого Престолу.

Під час розмови Папа Лев XIV «поновив свій заклик щодо відновлення переговорного процесу, а також припинення вогню і закінчення війни». Святіший Отець також вчергове висловив «стурбованість драматичною гуманітарною ситуацією населення в Газі, нестерпну ціну якої в особливий спосіб платять діти, люди похилого віку і хворі».

В комюніке також підкреслюється, що Папа «вкотре наголосив на невідкладності захисту місць культу, а особливо вірних і всіх людей в Палестині та Ізраїлі».