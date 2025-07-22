Папа Лев XIV висловив співчуття з приводу авіакатастрофи в Бангладеш

У телеграмі, підписаній Державним Секретарем Святого Престолу, Папа висловлює співчуття рідним учнів коледжу, які загинули внаслідок катастрофи навчального літака в Даці.

VATICAN NEWS

«Святіший Отець з глибоким смутком дізнався про людські жертви, спричинені падінням літака військово-повітряних сил, в якій загинули учні школи та коледжу “Milestone”, і ввіряє загиблих милосердній любові Всемогутнього», – читаємо в телеграмі співчуття, підписаній Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном.

За останніми даними, в авіакатастрофі, що сталася в понеділок, 21 липня 2025 р., в місті Дакка, столиці Бангладеш, загинула щонайменше 31 особа і 165 отримали поранення. Більшість загиблих – учні початкової школи, віком від 8 до 12 років. Навчальний літак військово-повітряних сил Бангладеш врізався у двоповерхову будівлю навчального закладу, після того, як невдовзі після зльоту у нього виникли технічні проблеми.

«Молячись за те, щоб їхні сімʼї та друзі знайшли розраду в горі, а також за одужання та полегшення для поранених, Святіший Отець випрошує для всієї шкільної спільноти та для всіх, кого торкнулася ця трагедія, Божого благословення спокою та сили», – зазначається в телеграмі.