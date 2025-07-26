Папа Лев XIV до Pax Christi США: ставати творцями миру у щоденному житті

У посланні до учасників Національної асамблеї Pax Christi США Папа Лев XIV підкреслив, що молиться за те, аби ця подія спонукала їх перетворювати свої місцеві громади на “будинки миру”, де люди вчаться долати ворожість через діалог, де практикується справедливість і цінується прощення.

Світлана Духович – Ватикан

Папа Лев XIV надіслав послання учасникам Національної асамблеї Pax Christi США, що проходить в Детройті, штат Мічиган, від 25 до 27 липня 2025 року. Pax Christi – це міжнародний католицький рух за мир, заснований у Франції в 1945 році. Тепер рух присутній на всіх п'яти континентах, має осередки в дев'ятнадцяти країнах, а в інших семи країнах є асоційовані групи і в десяти –філії.

«Серед багатьох викликів, що стоять перед нашим світом у цей час, включаючи численні збройні конфлікти, поділ між народами та проблеми вимушеної міграції, зусилля з поширення ненасильства стають дедалі необхіднішими», – пише Святіший Отець, наголошуючи, що першими словами воскреслого Христа до апостолів після насильства розп'яття були слова миру, який, як він зазначив у своєму першому благословенні «Urbi et Orbi» 8 травня 2025 р., є «беззбройний і обеззброюючий, смиренний і витривалий» .

Єпископ Риму наголошує, що Ісус продовжує надсилати своїх послідовників у світ, щоб вони ставали творцями миру у своєму повсякденному житті, бо важливо, щоб Церква, здатна до примирення, була присутня на парафіях, у кварталах, і особливо, на периферіях.

Папа Лев XIV запевнив учасників асамблеї у молитві за те, щоб їхнє зібрання надихнуло всіх членів руху Pax Christi США працювати над тим, щоб перетворити свої місцеві громади на “будинки миру”, де люди вчаться долати ворожість через діалог, де практикується справедливість і цінується прощення. «Таким чином, ви дасте можливість набагато більшій кількості людей відповісти на заклик святого Павла жити в мирі зі своїми братами і сестрами (пор. Рим 12, 18)», – підкреслив він.