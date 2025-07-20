Папа Лев XIV: світ більше не може терпіти війну

Після Святої Месі в катедральному соборі Албано Папа коротко поспілкувався з журналістами. Він знову наголосив на необхідності «захищати святині всіх релігій» і реально працювати задля миру

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Потрібно молитися за мир і старатися переконати сторони сісти за стіл переговорів. Про це говорив Папа Лев XVI, спілкуючись по завершенні Святої Месі в Албано, з журналістами.

Після Євхаристійного богослужіння, яке він відслужив у неділю, 20 липня 2025 р., в катедральному соборі, Святіший Отець пішки повертався до своєї резиденції в Кастель-Ґандольфо та підійшов до журналістського пулу, щоб привітатися. У короткому коментарі, залишеному перед їхніми мікрофонами, він поновив заклик до діалогу, а насамперед, скласти зброю, «бо світ вже неспроможен це терпіти, надто багато конфліктів, війн, потрібно справді трудитися задля миру, з довір’ям молитися до Бога, але також і трудитися».

Посилаючись на свою телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху, яка відбулася минулого четверга після обстрілу парафії Святої Родини в Газі, під час якого загинуло троє людей, Папа Лев XIV ще раз наголосив на «необхідності захищати святині всіх релігій», працюючи разом, з «пошаною до людей», над тим, щоб покласти край «цій великій кількості насильства, ненависті, численним війнам».