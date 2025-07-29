Папа катехуменам та неофітам: хрещення робить нас свідками Христа

Приймаючи на аудієнції у Ватикані новоохрещених та катехуменів із Франції, Папа Лев XIV заохотив їх конкретно жити своєю вірою, відчуваючи любов Бога у своєму повсякденному житті. Він закликав їх відмовитися від культури смерті, яка дуже присутня в нашому суспільстві.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У вівторок, 29 липня 2025 року, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані новоохрещених та катехуменів із Франції, а також їхніх капеланів і катехитів, які прибули до Риму, щоб взяти участь у ювілейному паломництві надії. Він висловив радість від того що бачить «молодих людей, які віддані вірі і прагнуть надати сенс своєму життю, дозволяючи провадити себе Христові та Його Євангелію!».

Відмовитися від культури смерті

Святіший Отець зазначив, що «хрещення робить нас повноправними членами великої Божої родини. Ініціатива завжди походить від Нього, а ми відповідаємо, зазнаючи Його любові, яка нас спасає». Він підкреслив, що на цьому шляху кожен з них особисто зустрічається з Господом у спільноті, яка їх приймає. Єпископ Риму зазначив, що у Хрещенні «ми визнаємо себе особисто дочками і синами через наше хрещення “в ім’я Отця”, який пропонує нам усиновлення, “Сина”, який вводить нас у своє життя і у свої стосунки з Отцем, “і Святого Духа”, джерела всіх дарів (пор. Гал 4, 6)», підкресливши, що «святий Павло розкриває суть хрещення, коли пише до галатів: “Всі, що в Христа хрестилися, в Христа одягнулися”(3, 27)». Лев XIV наголосив на тому, що «Хрещення вводить у спілкування з Христом і дарує життя», зобов’язуючи нас «відмовитися від культури смерті, яка дуже присутня в нашому суспільстві». За словами Папи, «ця культура смерті сьогодні проявляється через байдужість, зневагу до інших, наркотики, пошук легкого життя, сексуальність, яка стає розвагою і перетворенням людини у предмет, несправедливість тощо».

Покласти свою надію на Христа

Папа продовжив, що «Хрещення робить нас свідками Христа», наголосивши, що «в обряді Хрещення є дуже сильний знак, коли ми отримуємо запалену свічку», що є світлом Христа, Який помер і воскрес. Це світло «ми зобов’язуємося підтримувати, оживляючи його слуханням Божого слова і постійною єдністю з Ісусом у Євхаристії», – наголосив він. Лев XIV пригадав слова святого Амброзія, який не втомлювався повторювати: «Omnia Christus est nobis!», «Все для нас є Христос!», закликаючи бути справжніми свідками Господа. «Щоб жити щасливо і в мирі, ми покликані покласти свою надію на Ісуса Христа», – вів далі Папа.

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Катехуменат – це шлях віри

«Катехуменат – це шлях віри, який не закінчується Хрещенням, а триває протягом усього життя, з моментами радості і моментами труднощів», – сказав Папа. Він заохотив присутніх, щоб «ділитися своїм досвідом віри з іншими, свідчачи про любов Христа і стаючи місіонерськими учнями». «Церква потребує вашого прекрасного свідчення віри, щоб постійно зростати і бути ближчою до кожної людини, яка цього потребує», – наголосив він.

Жити конкретно своєю вірою

Наступник святого Петра наголосив на тому, щоб «не обмежуватися лише теоретичними знаннями, але жити своєю вірою конкретно, відчуваючи любов Бога у своєму повсякденному житті». Він підкреслив, що «дуже важливо досвідчувати Бога в молитві, у практикуванні таїнств, особливо таїнства Сповіді та в спільнотному житті, щоб зростати у вірі та любові».

Перебувати в єдності з Христом

Святіший Отець заохотив присутніх «залишатися в єдності з Господом Ісусом». «Ми не народжуємося християнами, ми стаємо ними, коли нас торкається Божа благодать. Однак цей “дотик” виражається через наш усвідомлений вибір і наш особистий шлях», – сказав Святіший Отець зазначивши, що «без цих справжніх вимог ми будемо носити звання християн, але християн за традицією, звичкою чи вигодою. Ми стаємо справжніми християнами, коли дозволяємо слову і свідченню Ісуса торкнутися нас особисто в нашому повсякденному житті». Папа побажав новоохрещеним та катехуменам щоб «серед випробувань, моментів самотності та спустошеності, непорозумінь та зусиль» їхні серця «вкорінялися в Ньому, який є “дорога, істина і життя” (Ів 14, 6), джерело всього миру, радості та любові».