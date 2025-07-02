Папа єпископам УГКЦ: молюсь, щоб мир якомога швидше вернувся в Україну

Приймаючи на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані членів Синоду Єпископів УГКЦ, Папа Лев XIV запевнив у своїй близькості з українським народом, який, переживаючи важкі часи, відзначається свідченням віри та надії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Я близький до вас, і через вас я близький до всіх вірних вашої Церкви. Залишаймося з’єднаними в єдиній вірі та єдиній надії. Наше сопричастя є великим таїнством: це справжнє сопричастя також із усіма братами і сестрами, чиє життя було вирване з цієї землі, але було прийняте у Бозі. У Ньому все живе і знаходить повноту сенсу», – сказав Папа Лев XIV, вітаючи у середу, 2 липня 2025 р., в Залі Консисторій Апостольського палацу у Ватикані, єпископів УГКЦ, які від 30 червня до 10 липня проводять у Папській українській колегії святого Йосафата свій щорічний синод.

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На початку зустрічі Святіший Отець зазначив, що після того, як минулої суботи він привітав численних паломників Української Греко-Католицької Церкви в базиліці Святого Петра, сьогодні з радістю зустрічається з ієрархами, які проводять своє синодальне засідання. «Цей важливий для вас момент відбувається в контексті Ювілейного року, що закликає весь Божий люд до оновлення в надії», – сказав він, визнаючи, що «в нинішніх історичних умовах нелегко говорити про надію вам і людям, довіреним вашій пастирській опіці. Нелегко знайти слова втіхи для сімей, які втратили своїх близьких у цій безглуздій війні. Уявляю, що це важко також і для вас, які щодня контактуєте з людьми, пораненими в серці і тілі. Незважаючи на це, я отримую численні свідчення віри і надії від чоловіків і жінок вашого народу. Це знак Божої сили, яка проявляється серед руїн знищення», – мовив Лев XIV.

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Папа запевнив, що усвідомлює безмір проблем, якими покликані займатися єпископи як у церковній, так і в гуманітарній сферах. «Ви покликані служити Христу в кожній пораненій і стражденній людині, яка звертається до ваших спільнот із проханням про конкретну допомогу», – сказав він, запевняючи в своїй близькості. Підсумовуючи, Святіший Отець зазначив, що «нас завжди втішає впевненість, що Пресвята Богородиця є з нами, допомагає нам, веде нас до свого Сина, Який є нашим миром». «Через Її материнське заступництво я молюся, щоб мир якнайшвидше повернувся у вашу батьківщину», – сказав Лев XIV, зізнаючись у тому, що йому в суботу сподобався спів молитви «Отче наш», а тому попросив єпископів заспівати її, після чого уділив благословення.