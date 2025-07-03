Папа відвідав дитячий табір у Ватикані, де цього дня були також діти з України

Діти з України, які перебувають в Італії на літньому відпочинку за підтримки Карітасу Італії, приєдналися на один день до дітей ватиканських працівників, які є учасниками щорічного дитячого табору у Ватикані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Протягом кількох років у літні місяці на території Ватикану за підтримки салезіян та волонтерів проводиться кількатижневий літній табір для дітей із сімей ватиканських працівників «Estate Ragazzi». Вже стало звичаєм, що якогось дня з ними зустрічається Святіший Отець. Це повторилося і цього року: в четвер, 3 липня 2025 р., Папа Лев XIV, завершивши свої робочі зустрічі, прибув до залу Павла IV, щоб зустрітися з наймолодшими.

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Але це не був єдиний гість. Цього дня до приблизно 300 дітей ватиканських працівників завітали стільки ж ровесників з України, що перебувають в Італії з метою літнього відпочинку в рамках ініціативи, яку вже четвертий рік поспіль організовує Італійська єпископська конференція за підтримки Карітасу Італії.

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Папа, якого зустріли аніматори літнього табору, поспілкувався з дітьми та відповів на деякі запитання. Святіший Отець розповів про своє дитинство, про участь у Святій Месі, де він зустрічав інших дітей, інших друзів, але передусім – «найкращого друга, Ісуса». Він говорив про різноманітність і гостинність, звернувшись з привітанням англійською мовою до українських дітей і додавши, що «важливо поважати один одного, не зупинятися на відмінностях, а будувати мости, дружбу, ми всі можемо бути друзями, братами, сестрами». А, відповідаючи на запитання про війну, він пояснив, що навіть змалку потрібно вчитися бути будівничими миру і дружби, не влаштовувати війни і бійки, ніколи не поширювати ненависть і заздрість: «Ісус закликає нас усіх бути друзями», бо важливо «змалку вчитися поважати один одного, бачити в іншому такого, як я».

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Діти та підлітки подарували Папі подарунки, деякі з яких вони виготовили власноруч під час літнього табору, а також сувеніри від «Estate Ragazzi» та малюнки й роботи українських дітей та підлітків. Наприкінці, після спільного фотографування, Папа Лев XIV запросив усіх разом проказати «Радуйся, Маріє» та благословив присутніх.