Папа: жоден крик жертв насильства не залишиться непочутим

Приймаючи у літній резиденції в Кастель-Ґандольфо учасників католицько-православного паломництва зі США, Папа Лев XIV наголосив на спільному завданні бути носіями надії, що випливає з віри у Господнє воскресіння, адже перемога Агнця над гріхом і смертю запевняє нас у тому, що жоден плач скорботних матерів за своїми дітьми не залишиться непочутим.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Нехай же повернення до витоків нашої віри допоможе нам усім відчути дар Божої втіхи і зробить нас здатними, подібно до доброго Самарянина, виливати єлей утіхи і вино радості на сучасне людство», – побажав Папа Лев XIV, завершуючи своє слово до учасників католицько-православного екуменічного паломництва зі США. Під проводом православного архиєпископа Елпідофороса та кардинала Джозефа Тобіна вони відвідують місця, пов’язані з пам’яттю святих апостолів Петра і Павла в Римі й святого апостола Андрія в Константинополі. А в четвер, 17 липня 2025 р., у літній резиденції в Кастель-Ґандольфо їх прийняв Святіший Отець.

Свідки й носії надії

Вітаючи паломників з батьківщини, Лев XIV зауважив, що вони вирушили в подорож, метою якої є «повернення до коріння, до джерел, місць і пам’яток», пов’язаних з апостолами, що є також можливістю «по-новому й конкретно відчути віру, що народжується зі слухання Євангелія, коли чуємо Євангеліє, яке нам передали апостоли». Знаковим, за його словами, є й те, що таке паломництво відбувається в рік, коли святкуємо 1700-річчя Нікейського Собору, Символ віри якого, з доповненнями, які внесли отці Константинопольського собору, залишається «спільним спадком усіх християн». Крім того, цього року збіглося відзначення Великодня, а тому всі одноголосно могли співати: «Христос воскрес! Воістину воскрес!».

«Ці слова проголошують, що темряву гріха і смерті подолав заколений Агнець, Ісус Христос, наш Господь. Це надихає нас великою надією, бо ми знаємо, що жоден крик невинних жертв насильства, жоден плач скорботних матерів за своїми дітьми не залишиться непочутим. Наша надія – у Бозі, і саме тому, що ми постійно черпаємо з невичерпного джерела Його благодаті, ми покликані бути її свідками і носіями», – сказав Папа, згадавши у цьому контексті про те, що Католицька Церква відзначає Ювілей, тема якого «Паломники надії», а ім’я православного митрополита «Елпідофорос» означає «носій надії».

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Плоди діалогу

Святіший Отець попросив паломників, щоб вони під час другого етапу прощі передали вітання «дорогому братові Патріархові Вартоломею», висловивши сподівання, що через кілька місяців зможе знову зустрітися з ним, беручи участь в екуменічному відзначенні річниці Нікейського собору. Папа зазначив, що це спільне паломництво є одним з плодів екуменічного руху, метою якого є відновлення повної єдності між христовими учнями. «Іноді ми сприймаємо як належне ці знаки обміну та сопричастя, які ще не означають повної єдності, але вже виявляють богословський поступ і діалог у милосердній любові, характерні для останніх десятиліть», – сказав він, зауваживши, що 60 років тому Папа Павло VI і Патріарх Атенаґорас підписали декларацію про скасування взаємних екскомунік з 1054 року. «До цього таке паломництво, як ваше, напевно, навіть не було б можливим. Дія Святого Духа створила в серцях готовність зробити ці кроки, як пророче передвістя повної і видимої єдності», – додав Лев XIV, закликаючи випрошувати в Утішителя благодать прямувати далі дорогою єдності та братерської любові.

Повернення до Єрусалиму

Цитуючи слова з книги пророка Ісаї «у Єрусалимі будете втішені», Єпископ Риму зазначив, що єдність між віруючими в Христа є «одним зі знаків Божественного дару втішення». «Рим, Константинополь і всі інші Престоли не покликані змагатися за першість, щоб ми не опинилися в ситуації учнів, які в той час, коли Ісус сповіщав про свої майбутні страсті, сперечалися про те, хто з них найбільший», – сказав Лев XIV, й у контексті наближення двотисячоліття Відкуплення, що відзначатиметься 2033 року, зазначив: «Духовно ми всі потребуємо повернення до Єрусалиму, Міста Миру, де святі апостоли Петро, Андрій і всі апостоли після днів страстей і воскресіння Господа прийняли Святого Духа в день П'ятидесятниці, і звідти засвідчили Христа аж до країв землі».