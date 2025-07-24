Папа домініканцям: проповідувати Євангеліє серед викликів сьогодення

З нагоди Генеральної Капітули провінційних настоятелів Ордену Проповідників, яка відбувається у Кракові в Польщі, Папа Лев XIV привітав її учасників, надіславши листа на ім’я Генерального настоятеля домініканців о. Жерарда Тімонера ІІІ. Він заохотив їх бути вірними харизмі та духовності їхнього засновника та уважно слухати Святого Духа.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Папа Лев XIV надіслав привітання на ім’я Генерального настоятеля домініканців о. Жерарда Тімонера ІІІ з нагоди Генеральної Капітули провінційних настоятелів Ордену Проповідників, яка відбувається з 17 липня по 8 серпня 2025 року в Кракові (Польща), запевняючи її учасників у молитві.

Оновлення, засноване на надії

Єпископ Риму зазначає, що учасники капітули збираються разом у Ювілейному році та висловлює сподівання, «що ці дні благодаті стануть нагодою для оновлення, заснованого на надії, яка ніколи не розчаровує та на усвідомленні, що Господь покликав їх, як проповідників, щоб проголошувати Добру Новину серед викликів сьогодення» (пор. Рим 5,5; Мт 10,7). Святіший Отець наголошує на важливості теми капітули, а саме – «конкретне обговорення різних форм проповіді для “чотирьох типів аудиторії” – тих, хто ще не знає Ісуса, вірних християн, тих, хто відійшов від Церкви та молоді».

Виконувати місію в серці Церкви

Лев XIV висловлює сподівання, «що цей час, проведений разом, зміцнить їхнє прагнення служити Христовому Тілові у формі євангельського життя, обраного святим Домініком». Папа побажав учасникам генеральної капітули, щоб спільний досвід братерства і молитви зміцнив їх у єдності та «надихнув на повноту життя їхнім покликанням як споглядальних проповідників». Він заохотив їх бути вірними харизмі та духовності їхнього засновника, завдяки чому вони продовжуватимуть виконувати свою місію в серці Церкви. Папа молиться, щоб обговорення під час генеральної капітули дозволили її учасникам «уважно слухати Святого Духа, який продовжує вести Церкву в повноті істини» (пор. Ів 16,13).