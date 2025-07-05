Папа августиніянкам: бути наполегливими в слідуванні за Христом

Під час зустрічі із учасницями Провінційної Капітули Згромадження Сестер Августиніянок Слугинь Ісуса і Марії, Святіший Отець заохотив їх бути відважними в місії та формувати серця, здатні великодушно любити людство.

с. Емілія Вандич, – Ватикан

В суботу 5 липня 2025 року Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані представниць Згромадження Сестер Августиніянок Слугинь Ісуса і Марії з нагоди завершення їхньої Провінційної Капітули. Упродовж цього тижня черниці збиралися для молитви, роздумів та спільного планування. Папа зазначив, що в цих днях вони мали змогу відновити харизму своєї засновниці, Слугині Божої сестри Марії Терези Спінеллі. «У той час, як триває процес її канонізації, триває і ваш шлях святості!» – зазначив Папа, підкресливши, що «служіння, яке вони щоденно виконують, здійснюється, передусім, у посвяті їхнього життя Господеві і зміцнюється у щирій відданості Його і нашій Матері».

Бути мужніми в місії

Єпископ Риму заохотив присутніх, щоб наслідуючи сестру Марію Терезу, вони були терпеливими в негараздах й «відважними в місії, щоб виховна робота, якій вони себе присвячують, формувала мудрий розум і серця, здатні слухати та великодушно любити людство». Він закликав їх бути «наполегливими в слідуванні за Христом, який є “дорогою, істиною і життям” (Ів 14,6), а отже, критерієм всіх наших культурних ініціатив». Папа підкреслив, що «культура без правди стає знаряддям сильних цього світу: замість того, щоб звільняти сумління, вона заплутує і відволікає його відповідно до інтересів ринку, моди чи земного успіху».

Прямувати до зустрічі з Христом

Святіший Отець порекомендував учасницям Провінційної Капітули звернутися до твору святого Августина De Magistro, де він стверджує, «що зовнішнє вчення завжди повинно вести до зустрічі з внутрішнім Вчителем, яким є Ісус» (пор. І, 11). Він додав, що роздумуючи над цим твором сестри зможуть збирати плоди своєї капітули.