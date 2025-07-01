Папа призначив нового Камʼянець-Подільського єпископа РКЦ

Єпископа Леона Дубравського замінить дотеперішній єпископ-помічник Львівський Едуард Кава.

У вівторок, 1 липня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець Лев XIV призначив Правлячим єпископом Кам'янець-Подільської дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні Його Високопреосвященство Едуарда Каву, O.F.M.Conv., дотеперішнього єпископа-помічника Львівської архидієцезії.

У цьому служінні єпископ Едуард замінить єпископа Леона Дубравського, OFM, який очолював дієцезію від 2002 року, а від 1998 служив у ній як єпископ-помічник. Саме сьогодні єпископ Леон сповнив 76 років життя.

Камʼянець-Подільська дієцезія обʼєднує структури Римо-Католицької Церкви у Хмельницькій та Вінницькій областях України.

Єпископ Едуард Кава народився 17 квітня 1978 року в місті Мостиська на Львівщині. У 1996 році вступив до Ордену Братів Менших Конвентуальних, в якому 2003 році рукоположений у пресвітери. Після того, як 13 травня 2017 р. Папа Франциск призначив його єпископом-помічником Львівської архідієцезії, 21 червня того ж року отримав єпископські свячення. Координував ініціативу «Папа для України», під час якої Україна отримувала благодійну допомогу від католиків Європи та Папи Франциска. Під час повномасштабної війни координував збір і розподіл гуманітарної допомоги. В римо-католицькому єпископаті виконує обов’язки секретаря Конференції єпископів РКЦ України, а також є головою Комісій чоловічих орденів та згромаджень і в справах жіночих орденів і згромаджень.