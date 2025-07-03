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Папа

Папа: молімося про дар розпізнання, щоб відкидати те, що віддаляє від Христа

Молитвою до Святого Духа Папа Лев XIV представляє молитовний намір на липень, який присвячений темі розпізнання.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Молімося, щоб ми дедалі більше вчилися розрізняти, вміти обирати життєві шляхи та відкидати все те, що віддаляє нас від Христа і Євангелія», – таким є папський молитовний намір на липень, який Лев XIV доручає членам Всесвітньої мережі молитви Папи та всім, хто молиться в намірах Святішого Отця. Голосом Лева XIV цей намір звучить на початку вже традиційного «Папського відео», яким Наступники святого Петра на початку кожного місяця представляють молитовне намірення.

Святіший Отець ділиться з вірними наступною молитвою до Святого Духа, особисто зачитуючи її англійською мовою:

Духу Святий, Ти, що є світлом нашого розуму,
подихом і лагідністю у наших рішеннях,
дай мені благодать уважно слухати Твій голос,
щоб розпізнати таємні пориви мого серця,
щоб я міг зрозуміти, що є для Тебе справді важливим,
і звільнити своє серце від його терзань.

Я прошу в Тебе благодаті навчитися зупинятися,
щоб усвідомлювати свої дії,
почуття, які мене переповнюють,
думки, які мене атакують
і які я дуже часто навіть не помічаю.

Я прагну, щоб мої рішення
вели мене до радості Євангелія.
Навіть якщо доведеться пережити моменти сумнівів і втоми,
навіть якщо мені доведеться боротися,
розмірковувати, шукати, починати заново…
Бо в кінці шляху
Твоя втіха є плодом правильного рішення.

Дозволь мені краще пізнати те, що мене надихає,
щоб відкидати те, що віддаляє мене від Христа,
і щоб любити Його та служити Йому дедалі більше.

У житті ми часто стикаємося з безліччю можливостей, які нас лякають і паралізують, спонукаючи почуватися немов заблукані: ми знаємо, що десь є стежка, але не завжди можемо легко її знайти. Відеоряд, який супроводжує молитву Папи, приготований у співпраці з дієцезією Брукліна, розповідає саме про це: дівчина йде лісом, губиться і потребує орієнтирів. Вона оглядається, зупиняється, скидає непотрібний тягар і знову починає йти, користуючись компасом і картою. Знову зупиняється, відкриває Євангеліє, доходить до печери, в якій стоїть статуя Діви Марії: молитва, в тиші і слуханні, вказує їй правильний шлях.

03 липня 2025, 16:05

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