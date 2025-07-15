Папа Лев XIV карабінерам: Діва Марія – зразок вірності та відданості

Проповідуючи під час богослужіння у каплиці відділення карабінерів у Кастель-Ґандольфо, Папа Лев XIV висловив їм вдячність за благородне і відповідальне служіння, яке вони здійснюють для Італії та її громадян, а також закликав присутніх представників військової та цивільної влади не піддаватися спокусі думати, що зло може перемогти.

Світлана Духович – Ватикан

У вівторок, 15 липня 2025 р., вранці Папа Лев XIV відвідав відділення карабінерів у Кастель-Ґандольфо, що розташоване неподалік Villa Barberini, де він перебуває у відпустці. Святіший Отець очолив Святу Месу в каплиці та звернувся у проповіді до присутніх, серед яких були Міністр оборони Італії Ґвідо Крозето та Генеральний командир корпусу карабінерів Сальваторе Луонґо.

Зв'язок, сильніший за кровний

Папа розпочав свою проповідь, коментуючи уривок з Євангелії від Матея (Мт 12, 46-50), прочитаний під час Святої Меси, в якому Христос говорить, що Його братом, сестрою і матір’ю є той, «хто чинить волю Отця, що на небі». Святіший Отець зауважив, що в цьому уривку знаходимо автентичне християнське розуміння слів “брат” і “сестра”. «Ісус, Єдинородний Син Божий, – наголосив Папа, – пояснює їхнє значення стосовно себе і свого Отця, вказуючи на зв'язок, який є сильнішим за кровний, бо він охоплює всіх нас, поєднуючи кожного чоловіка і кожну жінку. І дійсно, ми всі є справжніми братами і сестрами Ісуса, коли виконуємо Божу волю, тобто, коли живемо, люблячи одні одних, як Бог полюбив нас».

Проповідник пояснив, що кожні стосунки, якими живе Бог, стають даром: «коли його єдиний Син стає нашим братом, то його Отець стає нашим Отцем, а Святий Дух, який поєднує Отця і Сина, приходить, щоб оселитися в наших серцях». Божа любов, за словами Єпископа Риму, настільки велика, що Ісус навіть не залишив Свою Матір для Себе, віддавши Марію як нашу матір в годину хреста (пор. Ів 19,27).

«Лише той, хто живе з такою повною самовіддачею, може сказати: “Бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати” (Мт 12, 50)», – наголосив Святіший Отець, додаючи, що ці слова допомагають нам зрозуміти, що «Марія стає матір'ю Ісуса тому, що з любов'ю слухає Слово Боже, приймає його у своє серце і вірно живе ним». «Сенс життя Марії полягає в її вірності Слову, яке вона отримала від Бога: Слову життя, яке вона прийняла, виносила в своєму лоні і подарувала світові».

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Вірна Пречиста Діва Марія – покровителька карабінерів

Далі Папа Лев XIV зазначив, що 2025 року виповнюється 75-а річниця проголошення Вірної Пречистої Діви Марії (лат. Virgo fidelis) Покровителькою Сил Карабінерів. Святіший Отець підкреслив, що саме з замку в Кастель-Ґандольфо в 1949 році його попередник Папа Пій XII прийняв цю пропозицію Головного командування Сил. «Після трагедії війни, в період моральної та матеріальної відбудови, – сказав Лев XIV, – вірність Марії Богові стала зразком вірності кожного карабінера Батьківщині та італійському народові. Ця чеснота виражає відданість, чистоту і постійність у зусиллях задля спільного блага, яке карабінери захищають, гарантуючи громадську безпеку і захищаючи права всіх, особливо тих, хто перебуває в небезпечних умовах». Карабінери (італ. Carabinieri) – це один з видів Збройних сил Італії та один з чотирьох видів національних поліцейських сил. Вони виконують функції як військової поліції, так і цивільної поліції, а також беруть участь у міжнародних миротворчих місіях.

Вдячність за благородне служіння

Єпископ Риму висловив вдячність карабінерам за благородне і відповідальне служіння, яке вони надають Італії та її громадянам, а також Святому Престолу і віруючим, які відвідують Рим, особливо, під час Ювілейного року. Він додав, що відданість Вірній Пречистій Діві Марії також відображає гасло карабінерів «Вірний упродовж століть» (італ. Nei secoli fedelе). В цьому контексті він висловив вдячність присутнім на Святій Месі представникам влади, як цивільної, так і військової, за виконання своїх обов'язків, закликаючи їх не піддаватися спокусі думати, що зло може перемогти. «Особливо в цей час війни і насильства, залишайтеся вірними своїй присязі: як служителі держави, відповідайте на злочини силою закону і чесністю», – закликав він.

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Приклад вірності аж до самопожертви

На завершення Папа закликав учасників богослужіння згадати карабінерів, які віддали своє життя, виконуючи свій обов'язок. Зокрема, він згадав про приклад преподобного Сальво Д'Аквісто, якого у 1943 році розстріляли нацисти в Палідоро, поблизу Риму, після того, як він взяв провину на себе, рятуючи життя 22 цивільних осіб, несправедливо звинувачених у спричиненні вибуху в казармі. Його вчинок був визнаний Католицькою Церквою як приклад героїчної чесноти і тепер триває процес його беатифікації.