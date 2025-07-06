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2025.07.06 Angelus
Папа

Папа: світ потребує не принагідних християн, а тих, хто щодня плекає зерно Євангелія

Коментуючи перед недільною молитвою Ісусові слова про те, що жнива великі, а робітників мало, якими Господь вказував на ниви місійного свідчення, Папа Лев XIV вказав на те, що Бог прагне здійснити щось велике в житті кожного з нас, а для цього потребує співпраці, до якої кличе всіх.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Святий Лука на сторінках своєї Євангелії розповідає про те, як Ісус посилає на місію 72 учнів. Як зазначив Папа Лев XIV, коментуючи цей уривок перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 6 липня 2025 р., він нагадує нам про «важливість місії, до якої всі ми покликані, кожен згідно з власним покликанням і в конкретних ситуаціях, у яких Господь нас помістив».

Щедрий Божий засів

Промовляючи опівдні з вікна Апостольського палацу у Ватикані, Святіший Отець пояснив, що символічне число «72» вказує на те, «як надія Євангелія призначена для всіх народів». Саме такою, за його словами, «є ширина Божого серця, бо Його жнива – щедрі», адже йдеться про «діло, яке він звершує у світі, щоб усіх Його дітей досягла Його любов і щоб усі спаслися». Водночас, Ісус каже, що жнива великі, а робітників мало, а тому слід молитися, щоб господар послав робітників на свої ниви. «З одного боку, Бог, як сіяч, великодушно вийшов у світ, щоб сіяти, і поклав у серце людини та історії прагнення нескінченності, сповненого життя, спасіння, яке визволить. Тому жнива великі, Боже Царство, як насіння, проростає в землі, і сучасні люди, навіть коли здаються заваленими іншими справами, чекають на більшу істину, шукають більш повного сенсу для свого життя, прагнуть справедливості, носять у собі прагнення вічного життя», – пояснив Лев XIV, додаючи, що з другого боку, «мало є робітників, які йдуть трудитися на поле, яке Господь засіяв, які, ще перед цим, спроможні розпізнати, наслідуючи погляд Ісуса, повне колосся, готове до жнив».

Світ потребує свідків

«Є щось велике, що Господь хоче зробити в нашому житті та в історії людства, але мало хто це помічає, мало хто зупиняється, щоб прийняти цей дар, щоб звіщати його та нести іншим», – вів далі Наступник святого Петра, наголошуючи на тому, що світ і Церква не потребують людей, «які виконують релігійні обов’язки, демонструючи свою віру немов зовнішню етикетку», вони потребують «робітників, переповнених бажанням трудитися на полі місії, закоханих учнів, які свідчать Боже Царство на кожному місці, де перебувають».

За словами Святішого Отця, може й не бракує «принагідних християн», які «час від часу знаходять простір для якого доброго релігійного почуття чи беруть участь у якійсь події», мало ж, натомість, є тих, «хто готовий кожного дня трудитися на Божій ниві, плекаючи в своєму серці зерно Євангелія, щоби потім нести його в щоденне життя, в сім’ю, на роботу чи в місця навчання, в різні суспільні середовища та тим, хто перебуває у потребі». «Щоб це зробити, не потрібно надто багато теоретичних ідей щодо душпастирських концепцій; насамперед потрібно молитися до Господа жнив. На першому місці стоять взаємини з Господом, плекання діалогу з Ним. Тоді Він зробить нас своїми робітниками і пошле нас на ниву світу як свідків Його Царства», – пояснив Лев XIV, закликавши: «Просімо Пресвяту Діву Марію, Яка великодушно відповіла “ось я” на запрошення взяти участь у ділі спасіння, заступатися за нас і супроводжувати нас на дорозі наслідування Господа, щоб і ми могли стати радісними працівниками Божого Царства».

06 липня 2025, 12:07

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.