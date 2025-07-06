Папа: світ потребує не принагідних християн, а тих, хто щодня плекає зерно Євангелія

Коментуючи перед недільною молитвою Ісусові слова про те, що жнива великі, а робітників мало, якими Господь вказував на ниви місійного свідчення, Папа Лев XIV вказав на те, що Бог прагне здійснити щось велике в житті кожного з нас, а для цього потребує співпраці, до якої кличе всіх.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Святий Лука на сторінках своєї Євангелії розповідає про те, як Ісус посилає на місію 72 учнів. Як зазначив Папа Лев XIV, коментуючи цей уривок перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 6 липня 2025 р., він нагадує нам про «важливість місії, до якої всі ми покликані, кожен згідно з власним покликанням і в конкретних ситуаціях, у яких Господь нас помістив».

Щедрий Божий засів

Промовляючи опівдні з вікна Апостольського палацу у Ватикані, Святіший Отець пояснив, що символічне число «72» вказує на те, «як надія Євангелія призначена для всіх народів». Саме такою, за його словами, «є ширина Божого серця, бо Його жнива – щедрі», адже йдеться про «діло, яке він звершує у світі, щоб усіх Його дітей досягла Його любов і щоб усі спаслися». Водночас, Ісус каже, що жнива великі, а робітників мало, а тому слід молитися, щоб господар послав робітників на свої ниви. «З одного боку, Бог, як сіяч, великодушно вийшов у світ, щоб сіяти, і поклав у серце людини та історії прагнення нескінченності, сповненого життя, спасіння, яке визволить. Тому жнива великі, Боже Царство, як насіння, проростає в землі, і сучасні люди, навіть коли здаються заваленими іншими справами, чекають на більшу істину, шукають більш повного сенсу для свого життя, прагнуть справедливості, носять у собі прагнення вічного життя», – пояснив Лев XIV, додаючи, що з другого боку, «мало є робітників, які йдуть трудитися на поле, яке Господь засіяв, які, ще перед цим, спроможні розпізнати, наслідуючи погляд Ісуса, повне колосся, готове до жнив».

Світ потребує свідків

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«Є щось велике, що Господь хоче зробити в нашому житті та в історії людства, але мало хто це помічає, мало хто зупиняється, щоб прийняти цей дар, щоб звіщати його та нести іншим», – вів далі Наступник святого Петра, наголошуючи на тому, що світ і Церква не потребують людей, «які виконують релігійні обов’язки, демонструючи свою віру немов зовнішню етикетку», вони потребують «робітників, переповнених бажанням трудитися на полі місії, закоханих учнів, які свідчать Боже Царство на кожному місці, де перебувають».

За словами Святішого Отця, може й не бракує «принагідних християн», які «час від часу знаходять простір для якого доброго релігійного почуття чи беруть участь у якійсь події», мало ж, натомість, є тих, «хто готовий кожного дня трудитися на Божій ниві, плекаючи в своєму серці зерно Євангелія, щоби потім нести його в щоденне життя, в сім’ю, на роботу чи в місця навчання, в різні суспільні середовища та тим, хто перебуває у потребі». «Щоб це зробити, не потрібно надто багато теоретичних ідей щодо душпастирських концепцій; насамперед потрібно молитися до Господа жнив. На першому місці стоять взаємини з Господом, плекання діалогу з Ним. Тоді Він зробить нас своїми робітниками і пошле нас на ниву світу як свідків Його Царства», – пояснив Лев XIV, закликавши: «Просімо Пресвяту Діву Марію, Яка великодушно відповіла “ось я” на запрошення взяти участь у ділі спасіння, заступатися за нас і супроводжувати нас на дорозі наслідування Господа, щоб і ми могли стати радісними працівниками Божого Царства».