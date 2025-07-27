Папа: не можемо призивати Бога як Отця і залишатися нечутливими до інших

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в останню неділю липня Папа Лев XIV поділився деякими думками про значення молитви «Отче наш», яка обʼявляє нам Божу батьківську любов, а також обʼявляє нам нас самих.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В одинадцятому розділі Євангелії від Луки зустрічаємо Ісуса, Який навчає своїх учнів молитви «Отче наш», яка, як підкреслив Папа Лев XIV перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 27 липня 2025 р., «об’єднує всіх християн». Промовляючи з вікна Апостольського палацу до паломників і туристів, зібраних на площі Святого Петра, він, цитуючи Катехизм Католицької Церкви, зазначив, що в цій молитві Господь заохочує нас звертатися до Бога, називаючи його «abbà», тобто, «татусь», з дитячою простотою, дитинним довір’ям, з упевненістю, що ми є любленими.

Риси Отця

Почерпнувши ще один вислів з Катехизму КЦ, Святіший Отець підкреслив, що в той час, як у Господній молитві нам об’явлено Отця, ми об’являємося собі самим. «І це правда: чим більше ми молимося з довір’ям до Отця, що в небі, тим більше ми відкриваємо себе як любих дітей та дедалі більше пізнаємо велич Його любові», – сказав Лев XIV, зазначивши, що згаданий євангельський уривок описує риси Божого батьківства за допомогою промовистих образів: чоловіка, що встає серед ночі та приймає несподіваного гостя, або батька, який турбується про те, щоб дати добрі речі своїм дітям.

«Вони нагадують нам, що Бог ніколи не відвертається від нас, коли ми звертаємося до Нього, навіть якщо ми прийшли пізно, щоб постукати в Його двері, можливо, після помилок, втрачених нагод, невдач, навіть якщо для того, щоб прийняти нас, Він повинен “розбудити” своїх дітей, які сплять у домі. Навпаки, у великій родині Церкви Отець не зволікає, щоб зробити всіх нас учасниками кожного свого жесту любові. Господь завжди вислуховує нас, коли ми молимося до Нього, і якщо Він іноді відповідає нам у такий час і спосіб, який важко зрозуміти, то це тому, що Він діє з більшою мудрістю і провидінням, які виходять за межі нашого розуміння. Тому також і в ці моменти не переставаймо молитися з довірою: в Ньому ми завжди знайдемо світло і силу», – заохотив Папа.

Піддатися перетворенню Божою добротою

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Святіший Отець зауважив, що коли ми молимося «Отче наш», то не лише виражаємо благодать Божого синівства, але й зобов’язання відповісти на цей дар, люблячи одні одних як брати й сестри в Христі. Папа навів слова святого Кипріяна Картахенського, який повчав, що коли називаємо Бога «нашим Отцем», то повинні пам’ятати про обов’язок поводитися як сини і доньки, та святого Івана Золотоустого, що наголошував, що не можна називати своїм Отця, Який є Богом усілякого добра, якщо зберігаємо жорстоке та нелюдяне серце. «Не можна молитися до Бога як до “Отця”, а потім бути жорстким і нечутливим до інших. Навпаки, важливо дозволити, щоб Його доброта, терпеливість, милосердя перетворювали нас, щоб ми віддзеркалювали Його обличчя в своєму немов у дзеркалі», – сказав Лев XIV, підсумовуючи, що сьогодні ми запрошені в молитві та в милосердні почуватися любленими та любити так, як Бог нас любить. «Просімо Пресвяту Марію, щоб допомогла нам зуміти відповісти на цей заклик, щоби виявляти лагідність Отчого обличчя», – заохотив Святіший Отець.