Папа: наше життя квітне, коли відкриваємось на щось, що відволікає нас від нас самих

Під час недільної зустрічі з паломниками, що відбулася на площі перед Апостольським палацом в Кастель-Ґандольфо, Папа Лев XIV наголосив на тому, що потрібно бути пильними, щоб не втратити нагоду для близькості з Богом, яка приносить велику радість.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Після Святої Меси, яку він у неділю, 20 липня 2025 р., відслужив у катедральному соборі святого Панкратія в Албано, Папа Лев XIV ще раз зустрівся з вірними опівдні, коли з порога Апостольського палацу в Кастель-Ґандольфо очолив проказування молитви «Ангел Господній». Промовляючи до численних вірних, які зібралися на площі Свободи, Святіший Отець знову повернувся до теми гостинності, на якій зосереджувалися літургійні читання цього дня.

Без обміну гостинності життя бідніє

«Щоразу, коли ми приймаємо запрошення на Господню Вечерю і беремо участь у євхаристійній трапезі, це Сам Бог “приходить, щоб нам послужити” (пор. Лк 12,37). Однак наш Бог першим вміє стати гостем, і також сьогодні Він стоїть біля наших дверей і стукає», – сказав Святіший Отець, покликаючись на розповідь про те, як Авраам і Сара прийняли у себе Бога, уособленого трьома подорожніми, та про перебування Ісуса в домі Марти й Марії. Папа звернув увагу на те, що в італійській мові слово «ospite» позначає і того, хто приймає гостя, й того, кого приймають. І це є нагодою «в цю літню неділю» замислитися над взаємною гостинністю, без якої наше життя збіднюється.

Не зруйнувати мить зустрічі

Як пояснив Лев XIV, і для того, щоб приймати гостя, і для того, щоб стати гостем, потрібне смирення, потрібні делікатність, уважність та відкритість. І Марті, про яку розповідалося в Євангельському уривку, загрожує не зуміти заглибитися в радість цього обміну. «Вона настільки поглинута тим, що повинна зробити, щоб прийняти Ісуса, що ризикує зруйнувати незабутню мить зустрічі. Марта – великодушна людина, але Бог кличе її до чогось прекраснішого, ніж безпосередньо великодушність», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що йдеться про те, щоби «вийти із замкнутості в собі». «Дорогі сестри й браття, лише це робить наше життя процвітаючим: відкриватися на щось, що відволікає нас від нас самих і водночас наповнює нас. У той момент, коли Марта скаржиться, що сестра залишила її одну служити, Марія немовби втрачає відчуття часу, підкорена словом Ісуса. Вона не менш конкретна, ніж її сестра, і не менш великодушна. Однак вона скористалася нагодою. Ось чому Ісус докоряє Марті: тому що вона залишилася поза цією близькістю, яка також принесла б їй велику радість», – мовив Папа.

Не лише давати, але й отримувати

За словами Святішого Отця, літній період може допомогти нам «сповільнитися» та стати схожими до Марії, бо й ми іноді не дозволяємо собі на «кращу частку». Потрібно також трохи відпочинку, з прагненням «навчатися мистецтва гостинності». «Індустрія відпочинку хоче продати нам всілякі враження, але, можливо, не ті, яких ми прагнемо. Насправді вона безкоштовна, і не можна купити жодної справжньої зустрічі: чи то з Богом, чи то з іншими, чи то з природою. Потрібно лише стати гостем: звільнити місце і також просити про нього; приймати і дозволити прийняти себе. Ми маємо багато чого отримати, а не тільки віддавати. Авраам і Сара, хоч і були літніми, але виявили свою плідність, коли спокійно привітали самого Господа в трьох подорожніх. Так само і для нас існує так багато життя, яке ми ще повинні прийняти», – сказав Лев XIV, закликавши:

«Молімося до Пресвятої Діви Марії, гостинної Матері, Яка прийняла Господа у своєму лоні і разом з Йосифом дала Йому дім. В Ній сяє наше покликання, покликання Церкви залишатися домом, відкритим для всіх, щоб і надалі приймати свого Господа, Який просить дозволу увійти».