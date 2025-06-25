Папа: нехай буде відкинута логіка залякування, нехай буде обрано шлях діалогу

Завершуючи середову зустріч з паломниками, Папа Лев XIV скерував слова підтримки до християн Близького Сходу в контексті недільного теракту в православному храмі Дамаска. Щодо розвитку ситуації між Іраном та Ізраїлем він закликав рішуче обирати дорогу діалогу, дипломатії та миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Християнам Близького Сходу кажу: Я поруч з вами. Вся Церква поруч з вами!» – мовив Папа Лев XIV наприкінці загальної аудієнції, яка в середу, 25 червня 2025 р., відбувалася на площі Святого Петра у Ватикані. Перед тим, як привітати італомовних прочан, він згадав про скоєний минулої неділі теракт у православному храмі Мар Еліас у Дамаску. «Ввіряймо загиблих Божому милосердю та піднесімо наші молитви за поранених і їхніх родичів», – закликав він.

Як зауважив Святіший Отець, «ця трагічна подія нагадує про глибоку крихкість, якою досі позначена Сирія після років війни та нестабільності». «Тому фундаментальним є те, щоб міжнародна спільнота не відводила свій погляд від цієї країни, але й надалі надавала їй підтримку через жести солідарності й оновлені зусилля на користь миру та примирення», – наголосив він.

Зберігаючи погляд, звернений на цей регіон, Лев XIV зазначив, що світ уважно та з надією спостерігає за розвитком ситуації в Ірані, Ізраїлі та Палестині. «Слова пророка Ісаї звучать актуально, більш ніж будь-коли раніше: “Народ не підніме меча проти народу, і не навчатимуться більше мистецтва війни”. Нехай же буде почутий цей голос. Нехай буде почутий цей голос, що походить від Всевишнього; нехай докладаються зусилля, щоб заліковувати рани, завдані кривавими діями останніх днів; нехай буде відкинута будь-яка логіка залякування і помсти, і нехай буде рішуче обрано шлях діалогу, дипломатії і миру», – закликав Папа.