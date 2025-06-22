Папа: не існує «далекої» війни, коли ставкою є людська гідність

Промовляючи до вірних, які в неділю опівдні зібралися на молитву «Ангел Господній», Папа Лев XIV відреагував на ескалацію, пов’язану з ударами США по Ірану, наголошуючи на тому, що на кожному членові міжнародної спільноти лежить моральна відповідальність зупинити трагедію війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Дорогі браття й сестри, з Близького Сходу, особливо з Ірану, надходять тривожні новини. У цій драматичній ситуації, яка стосується також Ізраїлю та Палестини, існує загроза, що можуть бути забуті щоденні страждання населення, особливо в Газі та на інших територіях, де потреба в належній гуманітарній допомозі стає дедалі нагальнішою», – сказав Папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» до римлян, паломників і туристів, які в неділю, 22 червня 2025 р., зібралися опівдні на площі Святого Петра у Ватикані.

«Сьогодні більше, ніж будь-коли раніше людство підносить голос і призиває мир. Це волання, яке вимагає відповідальності та розсудливості, воно не повинно бути приглушеним гуркотом зброї та риторичними словами, що підбурюють до конфлікту», – наголосив Святіший Отець, підкреслюючи: «Сьогодні на кожному членові міжнародної спільноти лежить моральна відповідальність: зупинити трагедію війни, перше ніж вона перетвориться на непоправну прірву. Не існує “далеких” конфліктів, коли ставкою є людська гідність».

«Війна не вирішує проблеми, а навпаки, посилює їх і залишає глибокі рани в історії народів, які загоюються протягом багатьох поколінь, – вів далі Лев XIV. – Жодна військова перемога не зможе компенсувати біль матерів, страх дітей, вкрадене майбутнє. Нехай же дипломатія змусить зброю замовкнути! Нехай же народи будують своє майбутнє за допомогою діл миру, а не насильства і кривавих конфліктів!» – закликав Папа.