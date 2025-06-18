Папа: ми не повинні звикати до війни

Завершуючи середову загальну аудієнцію, Папа Лев XIV підкреслив, що серце Церкви розривається через голосіння, що підносяться з місць, у яких триває війна, згадуючи також про Україну. Він закликав боротися зі спокусою захоплюватися дедалі вишуканішою зброєю наших днів і повторив заклик Пія ХІІ, виголошений на порозі Другої світової війни: «З миром нічого не втрачено, з війною можна втратити все».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогі браття й сестри, серце Церкви розривається через крик, що підноситься із місць, де тривають війни, зокрема, з України, з Ірану, з Ізраїлю, з Гази», – сказав Папа Лев XIV наприкінці загальної аудієнції, яка в середу, 18 червня 2025 р., відбулася на площі Святого Петра у Ватикані.

«Ми не повинні звикати до війни», – наголосив Святіший Отець, додаючи: «Ба більше, потрібно відкидати як спокусу захоплення могутньою та витонченою зброєю. Насправді, через те, що в сучасній війні використовуються всілякі наукові види зброї, її жорстокість загрожує призвести учасників бойових дій до варварства, яке набагато перевищує варварство минулих часів. Тому, в ім'я людської гідності та міжнародного права, я повторюю відповідальним особам те, що зазвичай говорив Папа Франциск: війна завжди є поразкою! А разом з Пієм XII: “З миром нічого не втрачається. З війною можна втратити все”», – мовив Лев XIV, цитуючи звернення, яке Папа Пачеллі виголосив наприкінці серпня 1939 року, коли згущувалися хмари Другої світової війни.