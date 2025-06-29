Папа: вітаю паломників з України, я завжди молюся за ваш народ

Після молитви «Ангел Господній» в останню неділю червня Папа Лев XIV склав співчуття з-приводу трагедії в Банґі, склав подяку всім, хто підтримує його служіння пожертвами на «Петрів гріш», вітаючи паломників, окремі слова скерував до українців, а зустріч завершив закликом молитися, щоб повсюди замовкла зброя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Вітаю паломників з України, я завжди молюся за ваш народ», – сказав Папа Лев XIV, вітаючи учасників недільної молитви, яка опівдні 29 червня 2025 р. відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Привітавши вірних, що супроводжували своїх митрополитів, які прибули, щоб отримати паллій, він не забув про численних прочан з України, що здійснюють своє паломництво з нагоди Святого Року.

Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній», Святіший Отець насамперед скерував думку до спільноти ліцею ім. Бартлемі Боґанди в столиці Центральноафриканської Республіки місті Банґі, де внаслідок нещасного випадку під час іспитів загинули й зазнали поранень десятки учнів. «Нехай же Господь втішить родини та всю спільноту!» – сказав він.

У контексті урочистості святих Петра і Павла Папа привітав римських вірних, скерувавши вдячну думку до парохів та всіх священників, які трудяться на римських парафіях. «У це свято також проводиться День збірки пожертв на “Петрів гріш”, що є знаком сопричастя з Папою та участі в його Апостольському служінні. Щиро дякую всім, хто своїми пожертвами підтримує мої перші кроки як Наступника святого Петра», – мовив Лев XIV.

Привітавши різні групи прочан, перед тим, як попрощатися, Папа закликав: «Сестри й браття, не переставаймо молитися за те, щоби повсюди замовкла зброя та щоб докладалися зусилля задля миру шляхом діалогу».