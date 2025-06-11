Папа склав співчуття з приводу трагедії в Ґраці

Перед тим, як завершити середову зустріч з паломниками, Папа Лев XIV склав співчуття тим, кого торкнулася трагедія в австрійському місті, де відбулася стрілянина в школі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Хочу запевнити у своїх молитвах за жертв трагедії, що сталася в школі в Ґраці. Я поруч із родинами, вчителями та однокласниками. Нехай же Господь прийме цих своїх дітей у своєму мирі», – сказав Папа Лев XIV перед тим, як привітанням, зверненим до італомовних прочан, завершити загальну аудієнцію в середу, 11 червня 2025 року.

Напередодні в цьому місті на південному сході Австрії в місцевій школі відбулася стрілянина. Нападник, 22-річний юнак, близько десятої години відкрив вогонь по учнях двох класів, після чого покінчив зі собою. Загалом, загинули 11 людей, а майже тридцять отримали поранення, деякі дуже важкі. В країні оголошено жалобу.