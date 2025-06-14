Папа: ніхто ніколи не повинен загрожувати існуванню іншого
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
Заклик до відповідальності та до розсудливості прозвучав з уст Папи Лева XIV наприкінці ювілейної загальної аудієнції, яка в суботу, 14 червня 2025 р., відбулася в базиліці Святого Петра у Ватикані. Перед тим, як завершити зустріч привітанням італомовних прочан, Святіший Отець сказав:
«Останніми днями надходять новини, які викликають велике занепокоєння. Ситуація в Ірані та Ізраїлі серйозно погіршилася. У такий делікатний момент я хочу знову закликати до відповідальності та розсудливості. Зусилля з побудови більш безпечного світу, вільного від ядерної загрози, повинні здійснюватися через зустрічі, взаємоповагу та щирий діалог з метою встановлення тривалого миру, заснованого на справедливості, братерстві та спільному благу. Ніхто ніколи не повинен загрожувати існуванню іншого. Обов'язок усіх країн – підтримувати справу миру, започатковуючи шляхи примирення та сприяючи рішенням, що гарантують безпеку та гідність для всіх!».