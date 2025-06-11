Папа: Ісус зціляє нас, щоб ми могли насправді стати вільними

Папа Лев XIV, зупинившись на євангельській події оздоровлення сліпця Вартимея, розпочав під час загальної аудієнції чергову частину з циклу роздумів «Ісус Христос – наша надія». Черговий блок катехиз зосереджений на оздоровленнях, які довершив Ісус.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Як знаємо, з нагоди Святого Року, який триває у Католицькій Церкві й присвячений темі надії, Папа Франциск під час загальних аудієнцій започаткував цикл роздумів на тему «Ісус Христос – наша надія». Папа Лев XIV підхопив ці роздуми й під час загальної аудієнції в середу, 11 червня 2025 р., розпочав черговий блок цих роздумів, який представляє ще один «важливий аспект життя Ісуса», а саме оздоровлення, які Він довершив. «Отож заохочую вас покласти перед Христовим серцем свої найболючіші та найуразливіші частини, ті місця вашого житті, де ви почуваєтеся застиглими та заблокованими. З довірою просімо Господа, щоб вислухав наш голос і зцілив нас!» – сказав Святіший Отець.

(@Vatican Media)

Якщо справді прагнеш, кричи

Цього разу Папа говорив про сліпого жебрака Вартимея, якого Ісус зустрів у Єрихоні і який «допомагає зрозуміти, що ніколи не слід полишати надію». Вартимей, як пояснив Наступник святого Петра, означає «син Тимея». Але хоч імʼя описує цього чоловіка через взаємини, він «драматично самотній». Однак, це імʼя може означати «син честі» та «син захоплення», що є протилежністю до ситуації, в якій він перебуває. «І оскільки ім'я є настільки важливим в єврейській культурі, це означає, що Вартимей не може жити тим, ким він покликаний бути», – зазначив Папа, додаючи також, що на відміну від людей, які йдуть за Ісусом і перебувають у русі, Вартимей сидить при дорозі, тобто, «потребує когось, хто поставить його на ноги, допоможе поновити подорож».

«Що ми можемо зробити, коли опиняємося в ситуації, яка здається безвихідною? Вартимей вчить нас вдаватися до ресурсів, які ми носимо в собі і які є частиною нас. Він жебрак, він вміє просити, більше того, він вміє кричати! Якщо ти справді чогось прагнеш, роби все, щоб цього досягти, навіть коли інші тобі дорікають, принижують і кажуть, щоб ти відмовився від своєї мрії. Якщо ти справді цього прагнеш, не переставай кричати!» – сказав Святіший Отець.

Позбутися власних гарантій

Далі Папа вказав на те, що крик Вартимея «Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною» став молитвою, яка популярна в східній традиції: «Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». Й хоч Вартимей сліпий, як не парадоксально, «бачить краще за інших і розпізнає, ким є Ісус». На його крик Ісус зупиняється і каже привести його, бо «немає такого крику, який Бог не чує, також і тоді, коли ми не усвідомлюємо, що звертаємося до Нього». Святіший Отець звернув увагу на те, що може здаватися дивним, що Ісус не підійшов Сам до сліпця. Однак, йдеться про те, щоб «перезапустити життя Вартимея», Він спонукає його підвестися, довіряє його здатності ходити. Але щоб зробити це, він повинен вчинити ще один важливий жест – скинути плащ.

«Для жебрака плащ – це все: це безпека, це дім, це захист, який його оберігає. Навіть закон захищав плащ жебрака і вимагав повернути його ввечері, якщо його взяли в заставу (пор. Вих 22,25). Проте часто саме те, що здається нам безпечним, те, що ми одягаємо на себе для захисту, заважає нам іти вперед. Щоб прийти до Ісуса і дозволити Йому зцілити себе, Вартимей повинен відкритися Йому у всій своїй вразливості. Це є фундаментальним кроком будь-якого шляху до зцілення», – сказав Лев XIV.

(ANSA)

Щоб насправді стати вільними

Далі Наступник святого Петра зауважив, що нам може здаватися дивним запитання, з якого Ісус розпочав діалог: «Що хочеш, що я вчинив тобі?». Однак, не є само собою зрозумілим наше бажання зцілитися, бо іноді можемо віддавати перевагу тому, щоб «залишатися непорушними, щоб не брати на себе відповідальність». Відповідь Вартимея, за словами Папи, є глибокою, бо слово, яке вжите в Святому Письмі, можемо перекласти і як «знову бачити», і як «підвести погляд вгору». «Бартимей, насправді, хоче не тільки знову бачити, він хоче також повернути свою гідність! Щоб дивитися вгору, потрібно підняти голову. Іноді люди залишаються заблокованими, бо життя принизило їх, і вони прагнути лише повернути свою цінність», – сказав Лев XIV, додаючи, що тим, що спасає Вартимея і кожного з нас, є віра. «Ісус оздоровляє нас, щоб ми могли стати вільними. Він не запрошує Вартимея іти за Ним, лише каже іти, відновити свою подорож. Проте, святий Марко завершує розповідь, зазначаючи, що Вартимей пішов за Ісусом: він вільно обрав іти за Тим, Хто є Дорогою!» – підсумував Святіший Отець, закликавши: «Дорогі браття й сестри, з упованням несімо до Ісуса наші недуги, а також недуги наших близьких, несімо біль тих, хто відчуває себе загубленим і без виходу. Підносімо голос також за них і будьмо певні, що Господь почує нас і зупиниться».