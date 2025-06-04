Папа: Бог не укладає рейтинг, а всім, хто відкриє серце, дає повноту життя

Продовжуючи роздуми над Ісусовими притчами в рамках циклу катехиз «Ісус Христос – наша надія», Папа Лев XIV зупинився на притчі про робітників, найнятих на роботу у винограднику. Він наголосив, що коли нам здається, що наше життя маловартісне, у Божих очах воно велике, з Ним завжди знайдемо відповідь на запитання про сенс.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Ще одна Ісусова притча, яка «живить нашу надію», була в центрі уваги роздумів, якими Папа Лев XIV поділився з учасниками загальної аудієнції, яка в середу, 4 червня 2025 р., відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Нагадаємо, що з нагоди Святого Року Папа Франциск започаткував цикл роздумів «Ісус Христос – наша надія», а його наступник продовжує його. Поточна частина присвячена Ісусовим притчам, і цього разу він ділився думками про притчу про господаря виноградника, який протягом дня наймає робітників.

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Наше життя – цінне в очах Бога

«Іноді у нас виникає враження, що ми не можемо знайти сенс свого життя: ми почуваємося непотрібними, непридатними, як робітники, які чекають на ринковій площі, сподіваючись, що хтось найме їх на роботу. Але іноді час минає, життя тече, а ми не відчуваємо визнання чи вдячності», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що метафора ринкової площі є дуже влучною, бо ринок – це місце ділової активності, де, «на жаль, іноді продають і купують почуття та гідність, стараючись щось заробити». А коли здається, що нас не цінують, буває, що ризикуємо «продатися на першу пропозицію». «Господь натомість нагадує нам, що наше життя вартісне, Його ж прагненням є допомогти нам це відкрити», – мовив Папа, звертаючи увагу на те, що господар із притчі поводиться нестандартно: особисто йде на пошуки робітників, а не посилає слуг. А це тому, що «хоче встановити з ними особисті стосунки».

Сенс є завжди, бо Бог нас любить

Наступник святого Петра ще раз підкреслив, що ця притча є джерелом надії, бо говорить нам про те, що цей господар «кілька разів виходить шукати тих, хто чекає, щоб надати сенс своєму життю». Він вийшов на світанку, приходить кожні три години, ба більше, навіть за годину до закінчення робочого дня. «Робітники, які залишилися на ринковій площі, ймовірно, втратили всяку надію. Той день був даремним. А проте хтось все ще вірив у них. Який сенс наймати робітників лише на останню годину робочого дня? Який сенс йти на роботу лише на годину? Проте, навіть коли нам здається, що ми мало що можемо зробити в житті, це завжди того варте. Завжди є можливість знайти сенс, бо Бог любить наше життя», – підкреслив Святіший Отець.

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Божа справедливість

Оригінальність цього господаря, за словами Папи, особливо проявляється наприкінці дня, під час оплати праці. З найнятими на світанку він домовився за динар, що є типовою платою за робочий день, а іншим казав: дам те, що справедливе. «І саме тут притча знову нас провокує: що є справедливим? Для господаря виноградника, тобто для Бога, – пояснив Лев XIV, – справедливим є те, щоб кожен мав все необхідне для прожиття. Він особисто покликав робітників, знає їхню гідність і, виходячи з цього, хоче їм заплатити. І дає всім по динару». У розповіді зазначається, що робітники, які прийшли на світанку, були розчаровані. Вони, як зауважив Святіший Отець, не зуміли «побачити красу жесту господаря, який не був несправедливим, а був просто великодушним, дивився не лише на заслугу, але й на потребу». «Бог, – мовив Наступник святого Петра, – хоче дати всім своє Царство, тобто повне життя, вічне й щасливе. Так Ісус поводиться з нами: Він не складає рейтинги, а тому, хто відкриває Йому своє серце, віддає Себе цілого».

Не зволікати з відповіддю

Підсумовуючи, Папа зауважив, що у світлі вищенаведеного може виникнути сумнів, мовляв, навіщо починати трудитися відразу, якщо винагорода однакова, навіщо докладати більше зусиль. На це він відповів словами святого Августина: «Чому ж ти зволікаєш слідувати за Тим, хто кличе тебе, коли ти впевнений у винагороді, але невпевнений у дні? Пильнуй, щоб через своє зволікання не позбавити себе того, що Він дасть тобі згідно зі своєю обітницею». В цьому контексті Святіший Отець звернувся із закликом до молоді не зволікати, а з ентузіазмом відповідати Господеві, Який запрошує до праці в своєму винограднику. «Не відкладай, засукай рукави, бо Господь щедрий і ти не будеш розчарований! Працюючи в Його винограднику, ти знайдеш відповідь на те глибоке питання, яке носиш у собі: який сенс мого життя?» – мовив Лев XIV, закликаючи не знеохочуватися, також і в темні періоди життя, коли не знаходимо відповідей, які шукаємо, «просімо, щоб Господь ще раз вийшов і знайшов нас там, де ми чекаємо на Нього».