Папа: будувати єдність, відрізняючи реальність від ідеологій – джерело надії

Відновивши проведення суботніх ювілейних загальних аудієнцій, які у січні започаткував Папа Франциск, Лев XIV представив на прикладі святого Іринея Ліонського дбання про єдність як аспект будування надії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 14 червня 2025 р., Папа Лев XIV провів спеціальну ювілейну загальну аудієнцію. З нагоди Святого Року такі періодичні суботні зустрічі запровадив Папа Франциск, пропонуючи щоразу для роздумів якийсь аспект цієї чесноти, а також духовну постать, яка особливим чином це засвідчила. «Отож, далі прямуємо розпочатим шляхом як паломники надії», – сказав Святіший Отець, відновлюючи цей звичай. З огляду на спеку, яка цими днями панує у Римі, зустріч з паломниками відбулася не на площі Святого Петра, а в базиліці.

«Нас поєднує надія, передана апостолами від самого початку, – сказав Наступник святого Петра. – Апостоли бачили в Ісусі зв'язок землі з небом: своїми очима, вухами, руками вони прийняли Слово життя. Ювілей – це відкриті двері до цієї таємниці. Ювілейний рік радикальніше пов'язує Божий світ з нашим. Він спонукає нас серйозно ставитися до того, про що ми молимося щодня: “Як на небі, так і на землі”. У цьому полягає наша надія. Ось аспект, який ми хотіли б сьогодні поглибити: надіятись означає поєднувати».

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Надія із взаємного збагачення

Як провідника через цей аспект Святіший Отець обрав «одного з найбільших християнських богословів» святого Іринея, єпископа Ліонського, який, за його словами, допоможе нам «розгледіти, як же прекрасно втілювати цю надію». Насамперед Папа розповів, що цей святий народився у Малій Азії та виховувався між тими, хто особисто знав апостолів. Пізніше він прибув у Європу, бо в Ліоні сформувалася християнська спільнота вихідців з його батьківщини.

«Як же корисно нам про це згадати тут, у Римі, в Європі! Євангеліє було принесене на цей континент ззовні. І також сьогодні спільноти мігрантів є присутністю, яка оживляє віру в країнах, які їх приймають. Євангеліє приходить ззовні. Святий Іриней поєднує Схід і Захід. Це вже є знаком надії, бо нагадує нам, як народи постійно збагачують одне одного», – підкреслив Лев XIV.

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Відрізняти реальність від ідеологій

Але, як зауважив далі Папа, святий Іриней має для нас ще більший скарб. Він не знеохотився доктринальними суперечками та конфліктами, які зустрів всередині громади, ані зовнішніми переслідуваннями. Ба більше, в такому «пошматованому світі» він навчився «краще мислити, дедалі глибше зосереджуючи увагу на Ісусі», оспівуючи Його втілення. Він розпізнав, що в Христі «те, що нам здається протиставним, збирається воєдино». «Ісус не є стіною, що розділяє, а дверима, які нас поєднують. Потрібно перебувати в Ньому і відрізняти реальність від ідеологій», – мовив Лев XIV, додаючи:

«Дорогі браття й сестри, і сьогодні ідеї можуть зводити з розуму, а слова можуть вбивати. Тіло ж, навпаки, є тим, з чого ми всі створені; воно є тим, що пов'язує нас із землею та іншими створіннями. Тіло Ісуса слід приймати і споглядати в кожному браті та сестрі, в кожному створінні. Прислухаймося до крику тіла, відчуймо, як біль інших кличе нас на ім’я. Заповідь, яку ми отримали від самого початку, – це заповідь взаємної любові. Вона записана в нашому тілі, ще перед будь-яким законом».

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Розрізняти – так, ділити – ніколи

Підсумовуючи, Святіший Отець зазначив, що святий Іриней як «учитель єдності» вчить нас не протиставляти, а поєднувати. Розум не там, де відокремлюються, а там, де єднаються, бо «розрізняти – корисно, ділити – ніколи». Ісус же, як «вічне життя між нами», поєднує протилежності й робить можливим сопричастя. «Ми є паломниками надії, бо серед людей, народів і створінь потрібен хтось, хто вирішить рухатися до сопричастя. Інші підуть за нами. Як святий Іриней у Ліоні в II столітті, так і в кожному з наших міст повертаймося до побудови мостів там, де сьогодні стоять стіни. Відкриваймо двері, поєднуймо світи, і буде надія», – закликав Папа.