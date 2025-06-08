Папа: за заступництвом Діви Марії випрошуймо у Святого Духа дар миру

Перед останнім у цьому році проказуванням молитви «Царице неба» з вірними Папа Лев XIV привітав школярів із закінченням навчального року та закликав молитися, щоб Святий Дух відкрив шляхи до миру там, де тривають війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Перед тим, як завершити Святу Месу з нагоди урочистості Пʼятидесятниці, яку він очолив на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 8 червня 2025 р., Папа Лев XIV звернувся з кількома словами привітання до всіх учасників богослужіння й до всіх, хто сполучений через засоби комунікації.

«Дякую присутнім кардиналам і єпископам, а також усім представникам церковних асоціацій і рухів та нових спільнот. Дорогі сестри й браття, з силою Святого Духа вирушайте оновленими після цього вашого Ювілею. Ідіть і несіть усім надію Господа Ісуса!» – закликав Святіший Отець, згадавши про те, що в Італії й у інших країнах в ці дні завершується шкільний рік. У цьому контексті він привітав усіх учнів та вчителів, скеровуючи особливу думку до тих, хто найближчим часом складатиме підсумкові іспити.

«А тепер, за заступництвом Діви Марії, просімо у Святого Духа дару миру. Перш за все, миру в серцях: тільки мирне серце може поширювати мир у сім’ї, в суспільстві, у міжнародних стосунках. Нехай же Дух воскреслого Христа відкриє шляхи примирення скрізь, де точиться війна; нехай просвітить правителів і дасть їм сміливість зробити жести послаблення напруження та діалогу», – побажав Лев XIV, розпочавши проказування молитви «Царице неба», після якої уділив завершальне благословення.