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Папа

Папа: за заступництвом Діви Марії випрошуймо у Святого Духа дар миру

Перед останнім у цьому році проказуванням молитви «Царице неба» з вірними Папа Лев XIV привітав школярів із закінченням навчального року та закликав молитися, щоб Святий Дух відкрив шляхи до миру там, де тривають війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Перед тим, як завершити Святу Месу з нагоди урочистості Пʼятидесятниці, яку він очолив на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 8 червня 2025 р., Папа Лев XIV звернувся з кількома словами привітання до всіх учасників богослужіння й до всіх, хто сполучений через засоби комунікації.

«Дякую присутнім кардиналам і єпископам, а також усім представникам церковних асоціацій і рухів та нових спільнот. Дорогі сестри й браття, з силою Святого Духа вирушайте оновленими після цього вашого Ювілею. Ідіть і несіть усім надію Господа Ісуса!» – закликав Святіший Отець, згадавши про те, що в Італії й у інших країнах в ці дні завершується шкільний рік. У цьому контексті він привітав усіх учнів та вчителів, скеровуючи особливу думку до тих, хто найближчим часом складатиме підсумкові іспити.

«А тепер, за заступництвом Діви Марії, просімо у Святого Духа дару миру. Перш за все, миру в серцях: тільки мирне серце може поширювати мир у сім’ї, в суспільстві, у міжнародних стосунках. Нехай же Дух воскреслого Христа відкриє шляхи примирення скрізь, де точиться війна; нехай просвітить правителів і дасть їм сміливість зробити жести послаблення напруження та діалогу», – побажав Лев XIV, розпочавши проказування молитви «Царице неба», після якої уділив завершальне благословення.

08 червня 2025, 12:04

Чим є молитва «Царице Неба»

Антифон Regina Coeli (Царице Неба) – це один з чотирьох Марійських антифонів (інші: «Alma Redemptoris mater» (Благодатна Мати Спасителя), «Ave regina caelorum» (Радуйся, Царице небес)та «Salve regina» (Вітай, Царице).

Папа Венедикт XIV 1742 року постановив, щоб під час Пасхального періоду, тобто, від неділі Пасхи до П’ятидесятниці, цю молитву проказувано замість молитви «Ангел Господній», стоячи, як знак перемоги над смертю.

Як і «Ангел Господній», вона проказується тричі на день: на світанку, опівдні та під час заходу сонця, щоб посвятити день Богові та Марії.

Згідно з переданням, цей стародавній антифон походить з VI або з Х сторіччя, а його поширення задокументоване в першій половині ХІІІ століття, коли його поміщено до францисканського часослова. Він складається з чотирьох коротких висловів, кожен з яких завершується виголосом «Алилуя», та є молитвою, через яку вірні звертаються до Марії, Цариці Неба, радіючи разом з Нею з приводу Христового воскресіння.

Папа Франциск 6 квітня 2015 року, з нагоди проказування молитви «Царице Неба» наступного після Великодня дня, поділився думками про те, яким повинно бути наставлення серця під час проказування цієї молитви:

«Звертаємося до Марії, закликаючи її радіти, бо Той, Кого Вона носила у лоні, воскрес, як і прорік, та ввіряємося Її заступництву. В дійсності, наша радість є відображенням радості Марії, бо це Вона зберігала та з вірою зберігає події з життя Ісуса. Отож, проказуймо цю молитву зі зворушенням дітей, які щасливі з приводу того, що щасливою є їхня Мама».

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Молитися з Папою

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Царице Неба - Regina Cæli

Царице Неба, радуйся,

Алилуя.

Христос, Якого носила Ти в лоні,

Алилуя,

Воскрес із мертвих, як сказав нам, Алилуя.

Молись за нас до Бога,

Алилуя.

Радій і веселися, Діво Маріє, Алилуя.

Бо воістину воскрес Господь наш. Алилуя.