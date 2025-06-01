Папа: нехай же Діва Марія підтримає сім’ї, які страждають від війни

Перед проказуванням молитви «Царице неба» в першу неділю червня Папа Лев XIV висловив радість з приводу беатифікації монахинь-мучениць у Польщі, які загинули від рук червоноармійців, та ввірив заступництву Пречистої Діви сімʼї, особливо ті, які страждають через війни в Україні, на Близькому Сході та в інших частинах світу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Євхаристійне богослужіння, яке Папа Лев XIV очолив на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 1 червня 2025 р., з нагоди Ювілею сімей, дітей, дідусів і бабусь та похилих віком, завершилося проказуванням молитви «Царице неба». Перед цим Святіший Отець звернувся до присутніх з кількома словами, привітавши насамперед тих, хто взяв участь у заходах з нагоди Ювілею, прибувши із понад 130 країн.

«Я радий вітати численних дітей, які оживляють нашу надію! Вітаю всі сім'ї, малі домашні церкви, в яких приймають і передають Євангеліє. Сім'я, – говорив святий Іван Павло II, – походить від любові, якою Творець обіймає створений світ (Gratissimam sane, 2). Нехай же віра, надія і любов завжди зростають у наших родинах. Особливе вітання дідусям і бабусям. Ви – справжній зразок віри і натхнення для молодого покоління. Дякую, що ви приїхали!» – мовив Лев XIV, поширюючи свої вітання й на інших паломників.

алі Святіший Отець згадав про те, що цього дня в Італії та деяких інших країнах відзначалося Вознесіння. За його словами, це свято є гарною нагодою «скерувати погляд до мети нашої земної подорожі». «У цьому контексті хочу згадати, що вчора в Бранєво у Польщі були беатифіковані Крістофора Кломфас та чотирнадцять сестер з Згромадження Святої Катерини Діви і Мучениці, вбиті в 1945 році солдатами Червоної Армії на території сучасної Польщі. Незважаючи на атмосферу ненависті та терору проти католицької віри, вони не припинили служити хворим та сиротам. Заступництву нових блаженних мучениць ввіряємо всіх черниць, які в усьому світі великодушно посвячуються справі Божого Царства», – сказав Папа, та, подякувавши з нагоди Всесвітнього дня суспільних комунікацій тим працівникам медіа, що дбаючи про моральну якість повідомлень, допомагають сім’ям у їхньому виховному завданні, підсумував:

«Нехай же Діва Марія благословить сім'ї та підтримує їх у їхніх труднощах: я маю на думці, зокрема, ті сім'ї, які страждають через війну на Близькому Сході, в Україні та в інших частинах світу. Нехай же Матір Божа допоможе нам разом прямувати шляхом миру».