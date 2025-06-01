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Папа

Папа: нехай же Діва Марія підтримає сім’ї, які страждають від війни

Перед проказуванням молитви «Царице неба» в першу неділю червня Папа Лев XIV висловив радість з приводу беатифікації монахинь-мучениць у Польщі, які загинули від рук червоноармійців, та ввірив заступництву Пречистої Діви сімʼї, особливо ті, які страждають через війни в Україні, на Близькому Сході та в інших частинах світу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Євхаристійне богослужіння, яке Папа Лев XIV очолив на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 1 червня 2025 р., з нагоди Ювілею сімей, дітей, дідусів і бабусь та похилих віком, завершилося проказуванням молитви «Царице неба». Перед цим Святіший Отець звернувся до присутніх з кількома словами, привітавши насамперед тих, хто взяв участь у заходах з нагоди Ювілею, прибувши із понад 130 країн.

«Я радий вітати численних дітей, які оживляють нашу надію! Вітаю всі сім'ї, малі домашні церкви, в яких приймають і передають Євангеліє. Сім'я, – говорив святий Іван Павло II, – походить від любові, якою Творець обіймає створений світ (Gratissimam sane, 2). Нехай же віра, надія і любов завжди зростають у наших родинах. Особливе вітання дідусям і бабусям. Ви – справжній зразок віри і натхнення для молодого покоління. Дякую, що ви приїхали!» – мовив Лев XIV, поширюючи свої вітання й на інших паломників.

алі Святіший Отець згадав про те, що цього дня в Італії та деяких інших країнах відзначалося Вознесіння. За його словами, це свято є гарною нагодою «скерувати погляд до мети нашої земної подорожі». «У цьому контексті хочу згадати, що вчора в Бранєво у Польщі були беатифіковані Крістофора Кломфас та чотирнадцять сестер з Згромадження Святої Катерини Діви і Мучениці, вбиті в 1945 році солдатами Червоної Армії на території сучасної Польщі. Незважаючи на атмосферу ненависті та терору проти католицької віри, вони  не припинили служити хворим та сиротам. Заступництву нових блаженних мучениць ввіряємо всіх черниць, які в усьому світі великодушно посвячуються справі Божого Царства», – сказав Папа, та, подякувавши з нагоди Всесвітнього дня суспільних комунікацій тим працівникам медіа, що дбаючи про моральну якість повідомлень, допомагають сім’ям у їхньому виховному завданні, підсумував:

«Нехай же Діва Марія благословить сім'ї та підтримує їх у їхніх труднощах: я маю на думці, зокрема, ті сім'ї, які страждають через війну на Близькому Сході, в Україні та в інших частинах світу. Нехай же Матір Божа допоможе нам разом прямувати шляхом миру».

01 червня 2025, 11:55

Чим є молитва «Царице Неба»

Антифон Regina Coeli (Царице Неба) – це один з чотирьох Марійських антифонів (інші: «Alma Redemptoris mater» (Благодатна Мати Спасителя), «Ave regina caelorum» (Радуйся, Царице небес)та «Salve regina» (Вітай, Царице).

Папа Венедикт XIV 1742 року постановив, щоб під час Пасхального періоду, тобто, від неділі Пасхи до П’ятидесятниці, цю молитву проказувано замість молитви «Ангел Господній», стоячи, як знак перемоги над смертю.

Як і «Ангел Господній», вона проказується тричі на день: на світанку, опівдні та під час заходу сонця, щоб посвятити день Богові та Марії.

Згідно з переданням, цей стародавній антифон походить з VI або з Х сторіччя, а його поширення задокументоване в першій половині ХІІІ століття, коли його поміщено до францисканського часослова. Він складається з чотирьох коротких висловів, кожен з яких завершується виголосом «Алилуя», та є молитвою, через яку вірні звертаються до Марії, Цариці Неба, радіючи разом з Нею з приводу Христового воскресіння.

Папа Франциск 6 квітня 2015 року, з нагоди проказування молитви «Царице Неба» наступного після Великодня дня, поділився думками про те, яким повинно бути наставлення серця під час проказування цієї молитви:

«Звертаємося до Марії, закликаючи її радіти, бо Той, Кого Вона носила у лоні, воскрес, як і прорік, та ввіряємося Її заступництву. В дійсності, наша радість є відображенням радості Марії, бо це Вона зберігала та з вірою зберігає події з життя Ісуса. Отож, проказуймо цю молитву зі зворушенням дітей, які щасливі з приводу того, що щасливою є їхня Мама».

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Молитися з Папою

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Царице Неба - Regina Cæli

Царице Неба, радуйся,

Алилуя.

Христос, Якого носила Ти в лоні,

Алилуя,

Воскрес із мертвих, як сказав нам, Алилуя.

Молись за нас до Бога,

Алилуя.

Радій і веселися, Діво Маріє, Алилуя.

Бо воістину воскрес Господь наш. Алилуя.