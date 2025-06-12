Співчуття Папи Лева XIV з приводу авіакатастрофи в Індії

Через Державного Секретаря Святого Престолу кардинала Пʼєтро Пароліна Папа склав співчуття родичам і близьким загиблих внаслідок падіння літака, що трапилося біля індійського міста Ахмедабада.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ґлибоко засмучений через трагедію, що трапилася з літаком авіакомпанії Air India біля Ахмедабада, Папа Лев XIV висловлює щирі співчуття родинам і друзям тих, хто загинув, а також запевняє у своїх молитвах за всіх, хто бере участь у рятувальних роботах», – читаємо у телеграмі співчуття, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав від імені Святішого Отця з приводу авіакатастрофи, що сталася поблизу аеропорту цього міста в штаті Ґуджарат на заході Індії. «Ввіряючи душі загиблих милосердю Всемогутнього, – зазначається в телеграмі, – Святіший Отець молиться про Боже благословення здоров'я та миру для всіх, кого торкнулося це лихо».

У четвер, 12 червня 2025 р., в Ахмадабаді незабаром після зльоту розбився літак авіакомпанії «Air India», що летів до Лондона. На борту повітряного судна «Boeing 787−8 Dreamliner» перебували 242 людини, зокрема 10 членів екіпажу.