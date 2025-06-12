Відбулася телефонна розмова між Папою та главою уряду Іспанії

Серед тем, які обговорювалися, була також IV Міжнародна конференція з фінансування розвитку, яка відбудеться в червні в Севільї. Прем'єр-міністр поновив запрошення Папі відвідати країну.

Vatican News

Пополудні 11 червня 2025 р. відбулася телефонна розмова між Папою Левом XIV та Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом Пересом Кастехоном. У повідомленні пресслужби Святого Престолу зазначається, що під час розпови Святіший Отець подякував за присутність Короля Філіпа та Королеви Летіції на Святій Месі з нагоди початку Петрового служіння.

«Під час бесіди, – йдеться далі в повідомленні, – обговорювалися теми, що становлять спільний інтерес, серед яких міграційна криза, необхідність будувати мости для вирішення поточних конфліктів та захист людської гідності».

Нарешті, у повідомленні зазначається, що «після розмови про IV Міжнародну конференцію з фінансування розвитку, яка відбудеться в червні в Севільї, голова уряду Іспанії поновив запрошення Святішому Отцю відвідати країну».