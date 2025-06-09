Лев XIV очолив прощу працівників Святого Престолу через Святі Двері

З нагоди Ювілею Святого Престолу Папа Лев XIV разом зі своїми співробітниками й помічниками здійснили прощу до базиліки Святого Петра.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У понеділок після П’ятидесятниці, свято Пречистої Діви Марії, Матері Церкви, 9 червня 2025 р., свою ювілейну подію в рамках Святого Року 2025 переживали Папа Лев XIV та його найближчі співробітники – працівники дикастерій Римської курії та Губернаторства Держави-Міста Ватикану, а також апостольські нунції. Спочатку усі зібралися в залі Павла VI, де вислухали духовну медитацію, яку виголосила сестра Марія Ґлорія Ріва за Ордену Постійної Адорації Найсвятіших Тайн. Далі волонтерка Святого Року вручила Папі паломницький хрест і він очолив процесійну ходу до базиліки Святого Петра, щоб взяти участь у Святій Месі. До храму всі ввійшли через Святі Двері.