Папа Лев XIV: Божа любов у сім’ях зміцнює суспільство

Проповідуючи під час Святої Меси на площі святого Петра у Ватикані, відслуженої з нагоди Ювілею сімей, дітей, дідусів і бабусь та похилих віком, Святіший Отець наголосив на Божій любові, яка зміцнює християнські родини та дарує життя.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«У своєму милосерді Бог завжди хоче пригорнути до себе всіх людей, і саме Його життя, дароване за нас у Христі, робить нас одним цілим, єднає нас між собою», – сказав Папа Лев XIV, у неділю, 1 червня 2025 р., проповідуючи під час Святої Меси, яку він очолив на площі святого Петра у Ватикані з нагоди Ювілею сімей, дітей, бабусь і дідусів, людей похилого віку. Перед початком Євхаристійного богослужіння він проїхав через площу панорамним автомобілем, вітаючись із десятками тисяч паломників із усіх континентів. У проповіді Святіший Отець роздумував над євангельським уривком про Ісусове плекання єдності та любові (пор. Ів. 17,20-26), яка є прикладом для християнських сімей.

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Єдність, заснована на любові

Папа зазначив, що під час Тайної вечері Ісус молиться за нас. Ця молитва виявляє нам Його любов та залучає в задум єдності всього людства. «Христос молиться за те, щоб усі ми були одно. Це найбільше благо, якого можна бажати, бо цей вселенський союз реалізує між створіннями вічне сопричастя любові, в якому ідентифікується сам Бог, як Отець, що дає життя, Син, що його приймає, і Дух, що його поділяє», – сказав він. За його словами, Господь не хоче, щоб ми, з метою об’єднання, перетворювалися на невиразну масу, а щоб були одним цілим: «Як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об’єднані» (Ів. 17,21). Таким чином, єдність, про яку молиться Ісус, є сопричастям, яке засноване на тій самій любові, якою любить Бог, «з якої у світ приходить життя і спасіння», і є, насамперед «даром, принести який прийшов Ісус». «Ісус об’являє те, що Бог любить нас, як самого себе. Отець любить нас не менше, ніж любить свого Єдинородного Сина, тобто безмежно. Бог не любить менше, адже любить спершу, любить першим!» – наголосив Лев XIV.

Світ потребує подружжя

«Дорогі мої, ми отримали життя ще до того, як захотіли цього. Як навчав Папа Франциск, всі люди є синами й доньками, але ніхто з нас не обирав народжуватися. І не тільки це. Щойно ми народилися, ми потребували інших, щоб жити, поодинці ми б не вижили: хтось інший врятував нас, піклуючись про нас, про наше тіло і наш дух, – вів далі Святіший Отець. – Отже, всі ми живемо завдяки стосункам, тобто вільним і визвольним зв’язкам людяності та взаємної турботи».

Проповідник зауважив, що іноді цю людяність зраджують, зокрема, «коли свобода використовується не для того, щоб дарувати життя, а для того, щоб його відбирати, не щоб допомагати, а кривдити». «Однак навіть перед обличчям зла, яке протидіє і вбиває, Ісус не перестає молитися до Отця за нас, і Його молитва діє як бальзам на наші рани, стаючи звіщенням прощення і примирення для всіх, – підкреслив Папа. – У ній ми всі можемо розпізнати світлі моменти нашої любові один до одного, як батьки, дідусі та бабусі, сини та доньки». За його словами, існує потреба свідчити світові єдність, де всі є різними, але єдиними.

Святіший Отець вказав на кілька святих подруж і сімей, прославлених на вівтарях останніми роками, які є знаком, що спонукає до роздумів. «Вказуючи на подружжя як на зразкових свідків, Церква говорить нам, що сучасний світ потребує подружнього союзу, щоб пізнати і прийняти Божу любов та подолати своєю об’єднуючою і миротворчою міццю ті сили, які розбивають стосунки та суспільства», – наголосив він.

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Любов, яка дарує життя

Покликаючись на святого Павла VI, Лев XIV зазначив, що подружжя – це не ідеал, а правило справжньої любові між чоловіком і жінкою, яка є всеохоплюючою, вірною і плідною, та є здатною, за Божою подобою, дарувати життя. «Тому я заохочую вас бути для своїх дітей прикладом послідовності, поводячись так, як хочете, щоб вони поводилися, виховувати їх до свободи через послух, завжди шукаючи в них добро і засоби для його примноження. А ви, діти, будьте вдячні своїм батькам: сказати “дякую” за дар життя і за все, що з ним щодня нам дається, є першим способом шанувати батька і матір (пор. Вих. 20,12), – звернувся Святіший Отець. – Зрештою, вам, дорогі дідусі, бабусі та старші, я раджу наглядати за тими, кого ви любите, проявляючи мудрість і співчуття, смирення і терпеливість, яких навчають роки».

На завершення Папа зазначив, що у сім’ї віра передається разом з життям, з покоління в покоління. У цьому контексті він пригадав всіх тих членів родин, які переставилися до вічності, висловлюючи сподівання, що всі ми одного дня будемо єдиними у Бозі.