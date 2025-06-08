Папа: ми є насправді Церквою Воскреслого тоді, коли між нами немає поділів

Святий Дух, Який відкриває кордони всередині нас, кордони наших стосунків та кордони між народами був у центрі уваги роздумів, якими Папа Лев XIV поділився у проповіді з нагоди П’ятидесятниці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Церква повинна знову стати тим, чим вона вже є: вона повинна відкрити кордони між народами і зруйнувати бар'єри між класами і расами», – говорив двадцять років тому в проповіді з нагоди П’ятидесятниці Папа Бенедикт XVI. Цей його заклик став відправною точкою для роздумів над біблійними читаннями, якими поділився Папа Лев XIV, проповідуючи в неділю П’ятидесятниці 8 червня 2025 року.

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Святий Дух відкриває кордони

Перед початком Євхаристійного богослужіння на площі Святого Петра у Ватикані Святіший Отець проїхав панорамним автомобілем між секторами з паломниками. Серед десятків тисяч вірних на Святу Месу прибули члени християнських рухів, асоціацій і нових спільнот, які відзначають свій Ювілей в рамках Святого Року. Розпочинаючи проповідь, Папа зупинився на розповіді з Діянь Апостолів про те, як Святий Дух «учинив щось надзвичайного в житті Апостолів».

«Після смерті Ісуса вони зачинилися у страху і смутку, але тепер нарешті отримують новий погляд і розуміння серця, яке допомагає їм інтерпретувати події, що відбулися, і глибоко відчути присутність Воскреслого: Святий Дух перемагає їхній страх, розбиває внутрішні кайдани, загоює рани, наповнює їх силою і дарує їм відвагу вийти назустріч усім, щоб звіщати Божі діла», – сказав проповідник, зауваживши, що у Єрусалимі в цей час були паломники різного походження, й кожен з них чув це звіщення своєю мовою. Таким чином, під час П’ятидесятниці «двері світлиці відчинилися, бо Святий Дух відкриває кордони».

Кордони всередині нас

Лев XIV підкреслив, що Святий Дух, насамперед, «відкриває кордони всередині нас», бо є Божим даром, який «відкриває наше життя на любов». Його присутність пом’якшує нашу закам’янілість, замкнутість, егоїзм і страх, які блокують нас, нарцисизм, який спонукає «обертатися лише навколо себе». «Сумно спостерігати, як у світі, де множаться можливості для соціалізації, ми, парадоксально, ризикуємо бути більш самотніми, завжди на зв'язку, але нездатними “творити мережу”, завжди зануреними в натовп, але залишаючись розгубленими і самотніми мандрівниками», – сказав Святіший Отець, додаючи, що Святий Дух, натомість, допомагає нам відкривати новий спосіб «бачити й переживати життя», відкриваючи кордони всередині нас, «щоб наше життя ставало гостинним простором».

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Кордони наших стосунків

Далі проповідник вказав на те, що Святий Дух «відкриває кордони в наших стосунках». У Євангелії від Івана Ісус каже, що Його даром є любов між Ним і Отцем, яка оселяється у нас. «А коли Божа любов оселяється в нас, ми стаємо здатними відкритися перед братами і сестрами, подолати свою негнучкість, перебороти страх перед тими, хто відрізняється від нас, виховувати пристрасті, що вирують у нас. Але Святий Дух перетворює також і ті найприхованіші небезпеки, які забруднюють наші стосунки, такі як непорозуміння, упередження, маніпуляції», – мовив Лев XIV, вказавши на стосунки, що забруднені прагненням домінування, що часто вироджується в насильство. Святий Дух, натомість, причиняється до дозрівання у нас «плодів, які допомагають нам переживати справжні та добрі стосунки». Й це також є вирішальним для Церкви. «Ми є насправді Церквою Воскреслого і учнями П'ятидесятниці лише тоді, коли між нами немає кордонів і поділів, коли в Церкві ми вміємо вести діалог і приймати один одного, інтегруючи наші відмінності, коли як Церква ми стаємо гостинним і привітним простором для всіх», – підкреслив Святіший Отець.

Кордони між народами

Врешті, як зазначив Папа, Святий Дух «відкриває кордони також і між народами». Коли Божий подих поєднує наші серця та допомагає побачити в іншій людині брата або сестру, відмінності «стають не причиною для поділів і конфлікту, а спільною спадщиною, з якої усі можемо черпати». Святий Дух розбиває стіни байдужості й ненависті, бо «навчає нас усього» та «нагадує Ісусові слова», а тому перше, чого Він нас навчає, про що нагадує та закарбовує в наших серцях – це заповідь любові, яку Господь поставив у центрі й на вершині всього. «А де є любов, там немає місця для упереджень, для безпечної дистанції, яка віддаляє нас від ближніх, для логіки виключення, яка, на жаль, проявляється також у політичному націоналізмі», – сказав Лев XIV.

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Підсумовуючи, Папа наголосив, що саме Пʼятидесятниця оновлює Церкву та світ. «Нехай же могутній вітер Святого Духа зійде на нас і в нас, відкриє кордони серця, дарує нам благодать зустрічі з Богом, розширить горизонти любові і підтримає наші зусилля для побудови світу, в якому панує мир», – побажав проповідник.