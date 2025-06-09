Папа: найкращий спосіб служити Святому Престолу – старатися бути святими

Проповідуючи під час Святої Меси з нагоди Ювілею Святого Престолу, Папа Лев XIV поділився думками про материнство Церкви, яке є материнством Пречистої Діви Марії, Яка під хрестом отримала місію опікуватися Христовими учнями, здійснюючи це служіння, починаючи від первісної Церкви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Таємниці Церкви, а разом з нею – розумінню ролі Апостольської Столиці в ній, були присвячені роздуми, якими Папа Лев XIV поділився у проповіді під час Святої Меси з нагоди Ювілею Святого Престолу, яку він очолив у базиліці Святого Петра в понеділок, 9 червня 2025 р., свято Пречистої Діви Марії, Матері Церкви. Він зупинився на «двох іконах», які запропонували, відповідно, читання з Діянь Апостолів про перші зустрічі спільноти учнів після вознесіння Ісуса та читання з Євангелії від Івана про смерть Ісуса на хресті.

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Материнство і плідність Церкви

Посилаючись на слова розіп’ятого Христа, звернені до Марії: «Жінко, ось син твій», і до учня: «Ось мати твоя», проповідник зазначив, що материнство Марії через таїнство хреста зробило «немислимий стрибок: мати Ісуса стала новою Євою, бо Син зробив Її учасницею своєї відкупительної смерті». Папа підкреслив, що в цій літургії чітко наголошена тема плідності, починаючи від молитви колекти, що є проханням до Отця про те, щоб Церква, підтримувана Христовою любов’ю, «завжди була плідною у Святому Дусі». «Плідність Церкви – це та сама плідність, що й Марії; вона реалізується в житті її членів тією мірою, якою вони “в малих речах” переживають те, що пережила Матір, тобто люблять згідно з любов’ю Ісуса. Вся плідність Церкви та Святого Престолу залежить від Христового хреста. В іншому випадку це лише видимість, а то й гірше», – підкреслив Лев XIV.

Материнство і святість Церкви

Далі Святіший Отець звернув увагу, що в тій же молитві підносилося прохання, щоб Церква «раділа святістю своїх дітей». Він зауважив, що «плідність Марії та Церкви невід’ємно пов’язана з її святістю, тобто, з її уподібненням до Христа». «Святий Престол є святим, як і Церква, в своєму первинному ядрі, у волокнах, з яких він витканий. Таким чином, Апостольська Столиця оберігає святість свого коріння, а воно оберігає її. Але не менш правдивим є те, що ця святість живе також у святості кожного з її членів. Тому найкращий спосіб служити Святому Престолу – це старатися бути святими, кожен з нас відповідно до свого стану життя і завдання, яке йому довірено», – сказав Папа, пояснивши, що священник, який кожного дня старається якнайкраще виконати свою роботу «з вірою та любов’ю, бере участь і робить свій внесок у плідність Церкви». Так само й одружена особа, яка вдома переживає складні ситуації, але старанно виконує свою працю, «цей чоловік чи ця жінка є плідними плідністю Марії та Церкви».

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На служінні спільноті

Переходячи до другої «ікони», тієї, яку святий Лука описав на початку Діянь Апостолів, розповідаючи про те, як Ісусова Мати збиралася на молитву разом з апостолами та учнями, проповідник зазначив, що тут бачимо «материнство Марії щодо Церкви, яка народжується», архетипне материнство, яке завжди залишається актуальним і яке є плодом Пасхального таїнства. «Святий Дух, Який могутньо зійшов на першу громаду, є тим самим, Якого Ісус віддав своїм останнім подихом. Ця біблійна ікона невіддільна від першої: плідність Церкви завжди пов'язана з благодаттю, що вилилася з пробитого серця Ісуса разом з кров'ю і водою, символом Святих Таїнств», – сказав Лев XIV, пояснивши, що Марія, отримавши материнську місію біля підніжжя хреста, перебуває на служінні спільноті, яка народжується. Вона є «живою пам’яттю про Ісуса», і через це – «полюсом притягання, що гармонізує відмінності та причиняється до того, що молитва учнів є одно-душною».

Марійський і Петрів полюси

Врешті, Святіший Отець звернув увагу на те, що в цьому тексті апостоли названі на ім’я, починаючи від Петра. «Але він сам, ба більше, він перший отримує підтримку від Марії в своєму служінні. Аналогічно Мати Церква підтримує служіння наступників святого Петра через Марійське харизму. Святий Престол по-особливому переживає співіснування двох полюсів: Марійського та Петрового. І саме марійський полюс забезпечує плідність і святість Петрового своїм материнством, даром Христа і Святого Духа», – підсумував Папа.