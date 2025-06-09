Папа: найкращий спосіб служити Святому Престолу – старатися бути святими
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
Таємниці Церкви, а разом з нею – розумінню ролі Апостольської Столиці в ній, були присвячені роздуми, якими Папа Лев XIV поділився у проповіді під час Святої Меси з нагоди Ювілею Святого Престолу, яку він очолив у базиліці Святого Петра в понеділок, 9 червня 2025 р., свято Пречистої Діви Марії, Матері Церкви. Він зупинився на «двох іконах», які запропонували, відповідно, читання з Діянь Апостолів про перші зустрічі спільноти учнів після вознесіння Ісуса та читання з Євангелії від Івана про смерть Ісуса на хресті.
Материнство і плідність Церкви
Посилаючись на слова розіп’ятого Христа, звернені до Марії: «Жінко, ось син твій», і до учня: «Ось мати твоя», проповідник зазначив, що материнство Марії через таїнство хреста зробило «немислимий стрибок: мати Ісуса стала новою Євою, бо Син зробив Її учасницею своєї відкупительної смерті». Папа підкреслив, що в цій літургії чітко наголошена тема плідності, починаючи від молитви колекти, що є проханням до Отця про те, щоб Церква, підтримувана Христовою любов’ю, «завжди була плідною у Святому Дусі». «Плідність Церкви – це та сама плідність, що й Марії; вона реалізується в житті її членів тією мірою, якою вони “в малих речах” переживають те, що пережила Матір, тобто люблять згідно з любов’ю Ісуса. Вся плідність Церкви та Святого Престолу залежить від Христового хреста. В іншому випадку це лише видимість, а то й гірше», – підкреслив Лев XIV.
Материнство і святість Церкви
Далі Святіший Отець звернув увагу, що в тій же молитві підносилося прохання, щоб Церква «раділа святістю своїх дітей». Він зауважив, що «плідність Марії та Церкви невід’ємно пов’язана з її святістю, тобто, з її уподібненням до Христа». «Святий Престол є святим, як і Церква, в своєму первинному ядрі, у волокнах, з яких він витканий. Таким чином, Апостольська Столиця оберігає святість свого коріння, а воно оберігає її. Але не менш правдивим є те, що ця святість живе також у святості кожного з її членів. Тому найкращий спосіб служити Святому Престолу – це старатися бути святими, кожен з нас відповідно до свого стану життя і завдання, яке йому довірено», – сказав Папа, пояснивши, що священник, який кожного дня старається якнайкраще виконати свою роботу «з вірою та любов’ю, бере участь і робить свій внесок у плідність Церкви». Так само й одружена особа, яка вдома переживає складні ситуації, але старанно виконує свою працю, «цей чоловік чи ця жінка є плідними плідністю Марії та Церкви».
На служінні спільноті
Переходячи до другої «ікони», тієї, яку святий Лука описав на початку Діянь Апостолів, розповідаючи про те, як Ісусова Мати збиралася на молитву разом з апостолами та учнями, проповідник зазначив, що тут бачимо «материнство Марії щодо Церкви, яка народжується», архетипне материнство, яке завжди залишається актуальним і яке є плодом Пасхального таїнства. «Святий Дух, Який могутньо зійшов на першу громаду, є тим самим, Якого Ісус віддав своїм останнім подихом. Ця біблійна ікона невіддільна від першої: плідність Церкви завжди пов'язана з благодаттю, що вилилася з пробитого серця Ісуса разом з кров'ю і водою, символом Святих Таїнств», – сказав Лев XIV, пояснивши, що Марія, отримавши материнську місію біля підніжжя хреста, перебуває на служінні спільноті, яка народжується. Вона є «живою пам’яттю про Ісуса», і через це – «полюсом притягання, що гармонізує відмінності та причиняється до того, що молитва учнів є одно-душною».
Марійський і Петрів полюси
Врешті, Святіший Отець звернув увагу на те, що в цьому тексті апостоли названі на ім’я, починаючи від Петра. «Але він сам, ба більше, він перший отримує підтримку від Марії в своєму служінні. Аналогічно Мати Церква підтримує служіння наступників святого Петра через Марійське харизму. Святий Престол по-особливому переживає співіснування двох полюсів: Марійського та Петрового. І саме марійський полюс забезпечує плідність і святість Петрового своїм материнством, даром Христа і Святого Духа», – підсумував Папа.