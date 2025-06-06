Лев XIV французьким священникам: вкорінюйте своє життя в любові до Ісуса

У посланні до священників, які зібралися в катедральному соборі Паризької Богоматері на зустріч, присвячену соціальним умовам здійснення священничого служіння, Святіший Отець підкреслює важливість єдності з люблячим Христом.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 5 червня 2025 р., у катедральному соборі Паризької Богоматері відбувся з’їзд священників Паризької церковної провінції, присвячений Ювілею священників та 60-річчю від публікації Декрету ІІ Ватиканського Собору про служіння і життя пресвітерів «Presbyterorum Ordinis», який був у центрі роздумів зібраних єпископів та пресвітерів. З нагоди цієї події Папа Лев XIV надіслав послання, яке зачитав Преосвященний Домінік Бланше, ординарій Критейської дієцезії.

Святіший Отець висловлює побажання, що священниче служіння й надалі залишалося вираженням опіки над Божим людом. «Щоб досягти успіху в складних і часто виснажливих церковних й соціальних умовах, я заохочую вас вкорінювати своє життя та служіння в дедалі сильнішій, особистій і автентичній любові до Ісуса», – пише він. За словами Лева XIV, саме Христос обдаровує священників любов’ю, «яка сповнена близькістю, співчуттям, лагідністю, смиренням і простотою». «Таким чином, ви будете гідними довіри, навіть якщо ви ще не святі, і зможете торкнутися сердець найвіддаленіших людей, завоювати їхню довіру і привести їх до зустрічі з Ісусом», – стверджує Папа.

Відтак Святіший Отець заохочує священників плекати священниче братерство, підтримувати узи любові з єпископами та «невпинно молитися за єдність Церкви». «Нехай Святий Дух допомагає вам щодня оновлювати щедрий дар, який ви принесли Господеві, посвятивши себе самих в день своїх свячень», – підсумовує він.